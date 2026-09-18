Bilancio di sostenibilità, al Murate Idea Park un workshop per aziende

Si svolgerà lunedì 28 settembre 2026, dalle ore 16:30 alle 19:00, presso Murate Idea Park, il workshop gratuito rivolto a manager, imprenditori e professionisti dal titolo: "Dal bilancio di sostenibilità alla narrazione strategica: quando i dati ESG diventano una leva per parlare al mercato".

L’evento è organizzato da UOMOeAMBIENTE, società benefit e B Corp che da oltre 20 anni accompagna le aziende verso la sostenibilità, con quartier generale a Torino e una sede presso MIP. L’iniziativa è gratuita, con registrazione obbligatoria, con un approccio pragmatico per capire come le aziende e in generale le organizzazioni possono trasformare i propri dati ESG in una narrazione concreta, coerente e capace di parlare al mercato, andando oltre la semplice compliance normativa. Il tema è: non scrivere il Bilancio di Sostenibilità solo per assolvere un dovere, ma scriverlo anche e soprattutto quando non si è tenuti a farlo, perché si tratta di uno strumento utile per programmare il futuro con maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente, le persone, la comunità in cui ciascuna azienda si trova a operare.

Sempre più aziende scelgono oggi di investire in sostenibilità e di redigere il proprio bilancio di sostenibilità, per obbligo normativo o per scelta strategica. Un percorso che dimostra quanto la sostenibilità sia ormai un criterio decisivo nel rapporto con gli stakeholder, oltre che una leva di competitività. In questa cornice, i dati ESG non sono più solo semplici numeri in una tabella, ma diventano elementi essenziali per costruire una narrazione d'impresa capace di generare valore, credibilità e fiducia sul mercato. Ma soprattutto di fare dichiarazioni che trovano riscontro nella realtà dei fatti.

"Il Bilancio di Sostenibilità non può più essere letto esclusivamente come uno strumento di rendicontazione del passato – dichiara Mario Burrascano, co-founder di Uomo e Ambiente –. La sua funzione più evoluta è quella di offrire all’impresa una lettura strutturata delle proprie performance, mettendo in relazione risultati, impatti e obiettivi. Disporre di questo quadro significa comprendere con maggiore precisione dove si è arrivati, ma soprattutto definire con consapevolezza la direzione da intraprendere. È così che la rendicontazione diventa uno strumento concreto di governo, pianificazione e sviluppo futuro".

Durante il workshop si entrerà nel merito dei vantaggi concreti che un bilancio di sostenibilità ben costruito può generare: dall'accesso facilitato al credito bancario al rafforzamento della reputazione e del brand agli occhi di clienti, partner e mercato. Non mancherà una parte pratica dedicata a come impostare un percorso semplice e graduale, proporzionato alla dimensione dell'azienda, evitando quella complessità che spesso scoraggia le realtà più piccole. Un ampio focus sarà rivolto a casi pratici ed esperienze reali dal territorio, per raccontare in prima persona percorsi già avviati, risultati raggiunti e difficoltà incontrate.

Data: 28 settembre 2026 ore 16:30 – 19:00

Luogo: Murate Idea Park - Piazza della Madonna della Neve 6, Firenze

Iscrizione: gratuita con registrazione obbligatoria compilando il form online dalla sezione eventi del sito www.murateideapark.it entro il 24 settembre 2026.

Fonte: Ufficio stampa

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