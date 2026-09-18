BYD arriva a Empoli: al Terrafino il primo showroom del Gruppo Scotti

A Empoli arriva BYD (acronimo di Build Your Dream), la multinazionale high-tech cinese tra i maggiori produttori al mondo di auto elettriche e ibride plug-in. Fondata nel 1995 a Shenzhen, l'azienda nasce come produttrice di batterie ricaricabili e solo nel 2003 entra nel settore automotive. Da allora si espande anche nell'elettronica avanzata, nei pannelli solari e nei sistemi di trasporto su rotaia.

A portare il brand sul territorio è il Gruppo Scotti, che ha aperto le porte del nuovo showroom BYD a Empoli, nella sede di via Primo Maggio, a Terrafino. Lo showroom è stato inaugurato il 17 settembre nel corso di un evento esclusivo di lancio, un'occasione per presentare il marchio e il progetto di sviluppo che il Gruppo Scotti ha avviato in Toscana.

Presenti all'evento alcuni dirigenti di BYD e del Gruppo Scotti: Marco Massari, Brand Manager BYD per il Gruppo Scotti, Massimiliano Campogiani, direttore sviluppo rete BYD Italia, e Michele Scotti, amministratore delegato del Gruppo Scotti. Tra gli invitati anche alcune giocatrici dell'USE Rosa Scotti, la squadra di basket femminile empolese che ha scelto il Gruppo Scotti come main sponsor.

(foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it)

"Il brand è nato nel 1995 costruendo batterie e poi successivamente, nel corso degli anni, si è sviluppato tantissimo nel settore automotive con l'acquisto di un produttore di veicoli - ha spiegato Massari -. Oggi siamo qui con questo nuovo showroom che costruisce il nostro sogno, ed è l'inizio di una serie di punti che apriremo: oggi qui a Empoli, successivamente a Livorno, poi apriremo anche a Pisa e a Pontedera, garantendo anche l'assistenza su queste sedi".

Ha preso poi la parola il direttore sviluppo rete di BYD Italia, Massimiliano Campogiani, che, portando i saluti di Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, ha ringraziato la famiglia Scotti per l'impegno messo in campo fin dall'inizio: "hanno profuso da subito un impegno pazzesco", ha detto Campogiani.

"I risultati si sono già visti ancora prima di inaugurare questo primo showroom, come primo di una lunga serie - ha proseguito il dirigente di BYD Italia -. Il brand è nato poco più di 30 anni fa, è una multinazionale ed oggi è tra le prime 100 multinazionali al mondo per grandezza e fatturato. Il parco cresce e Scotti è uno dei partner più importanti e affidabili che abbiamo per la Toscana. Siamo molto contenti e onorati di essere qui con loro oggi, di dare il nostro supporto e dimostrare la nostra vicinanza".

Michele Scotti (foto di gonews.it) Marco Massari (foto di gonews.it) Massimiliano Campogiani (foto di gonews.it) (foto di gonews.it)

A chiudere gli interventi è stato il 'padrone di casa', Michele Scotti, amministratore delegato del Gruppo Scotti, che ha sottolineato il valore della scelta di Empoli come sede della prima apertura: "Ci tenevo che questa a Empoli fosse la prima apertura di questo investimento importante che faremo in più province. Voglio ringraziare questa città e i suoi cittadini. Chi ci ha scelto e chi non ci ha ancora scelto ma ci sceglierà: mi auguro si possa fare un bel percorso che ci regalerà molte soddisfazioni e che accompagnerà molti di noi nella mobilità del futuro".

La serata è proseguita tra musica dal vivo e dj set, con un open bar e la possibilità per gli ospiti di conoscere da vicino le vetture BYD esposte all'interno del nuovo showroom.