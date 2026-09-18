Un nuovo servizio convenzionsto per il trattamento della cataratta alla Clinica Leonardo

Sanità Vinci
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Una nuova opportunità per accedere alle prestazioni oculistiche e un ulteriore contributo alla risposta alla crescente domanda di servizi specialistici. È attivo presso la Clinica Leonardo di Sovigliana (Vinci), struttura sanitaria convenzionata con il SSN, il nuovo Servizio di Oculistica, pensato ed organizzato per mettere a disposizione dei cittadini un percorso dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle patologie oculari.

L’attivazione del servizio si inserisce in un contesto nel quale le prestazioni oculistiche rappresentano una delle aree di maggiore richiesta e in cui, per alcune tipologie di visite e trattamenti, i cittadini possono incontrare tempi di attesa. L’obiettivo della Clinica Leonardo è quindi quello di ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, mettendo a disposizione un’offerta specialistica organizzata e percorsi differenziati in base alle modalità assistenziali.

Il nuovo servizio consente ai pazienti di effettuare visite oculistiche in regime privato, con la possibilità di accedere anche a percorsi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo le modalità previste e sulla base dei requisiti richiesti. All’interno del nuovo Servizio di Oculistica è attivo anche il percorso chirurgico dedicato alla cataratta, una delle patologie oculari più frequenti e una delle prestazioni per le quali esiste una significativa domanda da parte della popolazione.

Gli interventi possono essere effettuati, oltre che in convenzione, anche in regime privato o attraverso copertura assicurativa, secondo le modalità di accesso e i requisiti previsti per ciascun regime assistenziale. Per conoscere le modalità di accesso ai percorsi è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Accettazione della Clinica Leonardo. Il nuovo servizio rappresenta così un’ulteriore opportunità per i cittadini del territorio, con l’obiettivo di contribuire ad ampliare l’offerta disponibile e a rendere più agevole l’accesso alle prestazioni oculistiche, in particolare per quelle caratterizzate da una domanda elevat

Fonte: Ufficio Stampa

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