Concorso 'Il pane e le rose', la premiazione a Montelupo: i dieci finalisti

Cultura Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 25 settembre 2026 alle ore 21.00 presso il MMAB – Museo Archivio Biblioteca (Piazza Vittorio Veneto 11), si terrà la cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio Letterario “Il Pane e le Rose”, promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino e dedicato al tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

Il premio, che prende il nome dallo slogan coniato nel 1912 dalle operaie tessili di Lawrence – “Vogliamo il pane, ma anche le rose” – nasce per dare voce alla narrativa working class, capace di raccontare il mondo del lavoro come luogo di fatica, dignità e resistenza, ma anche come spazio di speranza e possibilità.

A guidare la giuria di quest’anno abbiamo Alberto Prunetti, autore di una trilogia di romanzi “working class” (tra i quali Amianto, una storia operaia, ripubblicato nel 2024 da Feltinelli), e del saggio Non è un pranzo di gala: indagine sulla letteratura working class in Europa, direttore della collana Working Class della Casa editrice Alegre, olter a essere ideatore e direttore artistico del Festival di Letteratura Working Class che dal 2023 si svolge all’ex GKN di Campi Bisenzio. Prunetti leggerà le motivazioni dei premi e consegnerà le targhe ai vincitori e ai segnalati per merito.

La serata sarà condotta dall’attrice Daniela Morozzi, che accompagnerà il pubblico tra parole e suggestioni dando voce agli estratti dei racconti finalisti.

Oltre ai tre premi principali – 700 euro al primo classificato, 400 al secondo e 300 al terzo – anche quest’anno sarà conferita la targa “Montelupo Fiorentino Città che legge”, attribuita dai gruppi di lettura montelupini che aderiscono al Patto per la Lettura. Un riconoscimento speciale che nasce dalla comunità dei lettori e celebra la partecipazione attiva alla vita culturale della città, grazie alla qualifica di “Città che legge” riconosciuta a Montelupo Fiorentino dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura). Saranno gli stessi componenti dei gruppi di lettura a leggere le motivazioni dell’assegnazione della targa speciale.

Ricordiamo i dati di questa edizione: 100 i racconti in gara, di cui il 50 % scritti da donne, 18 le Regioni italiane rappresentate, età media degli autori 47 anni, 2 autori residenti all’estero, 49 toscani.

Questi i finalisti del Premio, qui riportati in ordine alfabetico per cognome dell’autore/autrice, e la città di provenienza:

  • Guidantoni Stefano
    Titolo: Smart Working
    Città: Firenze
    Regione: Toscana
  • Isoni Matteo
    Titolo: Iniziali eleganti
    Città: Bientina (PI)
    Regione: Toscana
  • Lotti Gianmarco
    Titolo: Le Pantere
    Città: Viareggio (LU)
    Regione: Toscana
  • Macrì Margherita
    Titolo: She Had No Room for Desire
    Città: Lecce
    Regione: Puglia
  • Marchetti Andrea
    Titolo: Il silicio e le rose
    Città: Peccioli (PI)
    Regione: Toscana
  • Moro Danilo
    Titolo: Ya basta!
    Città: Toceno (VB)
    Regione: Piemonte
  • Norcini Monia
    Titolo: Le rondini azzurre
    Città: Poppi (AR)
    Regione: Toscana
  • Salvadori Chiara
    Titolo: Vite in appalto
    Città: Pontedera (PI)
    Regione: Toscana
  • Stefanini Dania
    Titolo: La febbre
    Città: Firenze
    Regione: Toscana
  • Venturini Gianluca
    Titolo: Il cassone del fresatore
    Città: Pietrasanta (LU)
    Regione: Toscana

La cerimonia sarà preceduta, a partire dalle ore 19.00, da un momento conviviale con aperitivo e pizza presso il bar interno del MMAB, l’ormai noto “Cibo, vino e chiacchiere”, pensato per accogliere pubblico e autori in un’atmosfera informale.

Anche i social avranno un ruolo importante: dal 17 settembre è infatti iniziato il “Social Incipit Contest”, dove gli incipit dei finalisti si sfideranno nelle storie Instagram del profilo @mmab_montelupo. I tre più votati dal pubblico parteciperanno alla “finalissima social” e il vincitore sarà proclamato proprio durante la cerimonia del 25 settembre, ricevendo un premio in libri scelti dalla giuria.

L’ingresso alla serata è libero. Un’occasione unica per incontrare autori e autrici provenienti da diverse regioni italiane e riflettere grazie ai racconti premiati e segnalati che esplorano le molteplici sfaccettature del lavoro nella società contemporanea, con stili e generi narrativi differenti ma uniti dallo stesso intento: dare voce a chi lavora e a chi tenta di migliorare le condizioni dei lavoratori.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cultura
12 Agosto 2026

In occasione di Cèramica 2026 torna, alla seconda edizione, il Premio Internazionale di Ceramica Contemporanea OPEN STUDIO

Oltre 250 candidature, 50 opere esposte e una diffusione che ha raggiunto 23 paesi nel mondo. Questi, alcuni dei numeri relativi all'edizione 2025 di OPEN STUDIO, il premio promosso e [...]

Montelupo Fiorentino
Cultura
11 Agosto 2026

Cèramica 2026, aperta la call per gli espositori della mostra mercato di Montelupo Fiorentino

Cèramica 2026: aperta la call per partecipare alla mostra mercato della ceramica, uno degli appuntamenti centrali della manifestazione che tornerà a Montelupo Fiorentino per tre weekend nel periodo natalizio: 5-8 [...]

Empoli
Cultura
3 Agosto 2026

Muse, 1,35 milioni per 121 strutture: anche per Empoli e San Miniato

Più risorse a disposizione, maggiore attenzione ai musei della Toscana diffusa e una procedura completamente digitalizzata per la presentazione delle domande. Sono queste le principali novità del bando 2026 della [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina