Consiglio comunale di Certaldo: bilancio, nuovo Regolamento edilizio e protezione civile

Il Consiglio comunale di Certaldo si è riunito il 7 settembre. Ecco le principali deliberazioni.

Sul fronte del bilancio, ratificata la variazione urgente che ha consentito l’acquisto di nuovi banchi per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Una seconda variazione al Bilancio 2026/2028 mantiene gli equilibri dell’Ente e destina 369.679 euro alla spesa corrente per cultura, scuola, sport, ambiente, patrimonio e servizi informatici, oltre a 75.374 euro per investimenti e 133.000 euro di maggiori entrate in conto capitale.

Per la protezione civile, riconosciuto un debito fuori bilancio di 1.756,80 euro per gli interventi realizzati dopo gli incendi del 23 luglio nelle zone di San Giorsolè e Pian Grande, con la realizzazione di strade tagliafuoco e interruzioni perimetrali dei campi.

Via libera alla convenzione con Gambassi Terme per il trasporto scolastico degli alunni di Badia a Cerreto che frequentano le scuole di Certaldo.

In materia di urbanistica ed edilizia, il Consiglio ha dato il via libera al nuovo Regolamento Edilizio comunale, che aggiorna quello del 1999, semplifica e riorganizza le procedure e adegua la disciplina alle normative regionali e nazionali vigenti.

Tra gli altri provvedimenti, l’accorpamento al demanio stradale di 1.705 metri quadrati di aree di Via Liguria e Via Emilia Romagna, acquisite gratuitamente dal Comune, e un nuovo passaggio del Piano Strutturale Intercomunale relativo all’ambito “GAMB.2 Bagni di Mommiolla”, con le controdeduzioni alle osservazioni e il rinvio dell’approvazione definitiva all’esito della Conferenza paesaggistica regionale.

Elenco delle votazioni

Approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 2 e 22 luglio 2026

14 presenti

Favorevoli: 14 – Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo, Fratelli d’Italia

– Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo, Fratelli d’Italia Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazioni

14 presenti

Favorevoli: 9 – Partito Democratico, Sarà Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo Contrari: nessuno

Astenuti: 5 – Più Certaldo, Fratelli d’Italia

Protezione civile – Emergenza incendi del 23 luglio 2026

15 presenti

Favorevoli: 10 – Partito Democratico, Sarà Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo Contrari: nessuno

Astenuti: 5 – Più Certaldo, Fratelli d’Italia

Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazioni

16 presenti

Favorevoli: 10 – Partito Democratico, Sarà Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo Contrari: 2 – Fratelli d’Italia

– Fratelli d’Italia Astenuti: 4 – Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo

Istruzione pubblica – Servizio di trasporto scolastico tra Certaldo e Gambassi Terme

16 presenti

Favorevoli: 14 – Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo Contrari: nessuno

Astenuti: 2 – Fratelli d’Italia

Urbanistica ed edilizia – Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

16 presenti

Favorevoli: 11 – Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra

– Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra Contrari: 2 – Fratelli d’Italia

– Fratelli d’Italia Astenuti: 3 – Più Certaldo

Accorpamento al demanio stradale di aree di Via Liguria e Via Emilia Romagna

15 presenti

Favorevoli: 13 – Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo Contrari: nessuno

Astenuti: 2 – Fratelli d’Italia

Piano Strutturale Intercomunale – Controdeduzioni alle osservazioni per l’ambito “GAMB.2 Bagni di Mommiolla”

15 presenti

Favorevoli: 9 – Partito Democratico, Sarà Certaldo

– Partito Democratico, Sarà Certaldo Contrari: 6 – Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo, Fratelli d’Italia

– Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo, Fratelli d’Italia Astenuti: nessuno

Interrogazioni

Il gruppo Più Certaldo si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall’Amministrazione all’interrogazione sulla manutenzione e illuminazione del primo tratto della strada del Parco di Canonica.

Sulla chiusura della SR 429 bis, lotto Poggibonsi-Certaldo, il gruppo Più Certaldo si è invece dichiarato non soddisfatto della risposta dell’Amministrazione.

Sulla tutela del verde urbano e sulle piantumazioni per contrastare le isole di calore, Più Certaldo si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita.

Infine, sull’interrogazione relativa ai cantieri per la posa della fibra ottica FTTH e ai ripristini del manto stradale, il gruppo Più Certaldo si è dichiarato non soddisfatto della risposta dell’Amministrazione.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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