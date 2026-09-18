Convocata consulta territoriale di San Miniato per l’elezione del nuovo coordinatore

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Foto Danilo Puccioni

È convocata la riunione della Consulta territoriale di San Miniato chiamata ad eleggere il nuovo coordinatore.

L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre 2026, al Circolo Cheli di San Miniato, in via Guicciardini 17, con prima convocazione alle ore 21.00 e, in seconda convocazione, alle ore 21.30.

In vista della riunione, è stato inviato l’avviso di convocazione insieme al Regolamento comunale che disciplina il funzionamento delle Consulte territoriali, così da permettere a tutti i soggetti interessati di conoscere le modalità previste.

Per quanto riguarda il voto per l’elezione del coordinatore, il Regolamento, all’articolo 10, comma 5, prevede che ogni associazione possa esprimere un solo voto.

Se il presidente o il rappresentante legale dell’associazione non può partecipare, può delegare un altro socio della stessa associazione, che dovrà essere munito di apposita delega. Il Regolamento precisa inoltre che non è possibile delegare una persona che vota già per conto di un’altra associazione.

 

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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