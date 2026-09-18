Dalla Regione 100mila euro per il Comune di Figline e Incisa Valdarno

Con una delibera presentata dal presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro a favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI).

“Serviranno – spiega il presidente - per interventi di riqualificazione e recupero strutturale che riguardano più luoghi che costituiscono gli spazi ricreativi e di aggregazione della frazione di Poggio alla Croce. Si tratta della Piazza del Giaggiolo, dei vecchi lavatoi e del campetto sportivo.

La riqualificazione della frazione prevede anche interventi sulla piazza pubblica, mediante la realizzazione di una struttura ombreggiante, sul lastrico in pietra esistente, e l’inserimento di elementi di arredo urbana, a servizio degli utenti. L'intervento prevede inoltre la sistemazione delle aree pertinenti ai vecchi lavatoi, adiacenti al nuovo manufatto, mediante il restauro del paramento murario in pietra, il ripristino della pavimentazione esistente e il recupero della scala di accesso da Via del Crocino. Compatibilmente con le risorse a disposizione è previsto anche un intervento di manutenzione straordinaria alla recinzione del campetto sportivo che si presenta deteriorata in più punti. Insomma siamo di fronte ad un intervento articolato che la Regione è felice di finanziare nell’ambito dell’attuazione del progetto complessivo che riguarda la cosiddetta Toscana diffusa, cioè le realtà più piccole e oggetto di minori finanziamenti”.

L’intesa con il Comune sarà oggetto di un apposito Accordo di programma. L’inizio dei lavori è previsto nel febbraio del prossimo anno e la loro conclusione alla fine di settembre 2027.

“Il nostro intervento – conclude il presidente Giani – rientra nei finanziamenti che abbiamo previsto per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa e rappresenta il recupero di una porzione importante del centro abitato, che è destinata ad una nuova vita”

Fonte: Regione Toscana