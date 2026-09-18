L'Empoli Equestrian Centre alla finale nazionale del Progetto Sport 2026

Importante risultato sportivo per l’Empoli Equestrian Centre, che conquista con ben sei binomi l’accesso alla Finale Nazionale del Progetto Sport 2026 di salto ostacoli, in programma dal 1° al 4 ottobre presso gli impianti dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (Rimini).

Un traguardo significativo per il centro ippico empolese, frutto del lavoro svolto durante l’intera stagione dagli atleti insieme ai propri cavalli, sotto la guida del Tecnico Federale di terzo livello Alessio Bianchi, con il contributo dell’istruttrice Francesca Pieri nel lavoro quotidiano di preparazione e crescita degli allievi.

A impreziosire ulteriormente il risultato sono arrivate due vittorie nella Finale Regionale. Elena Ammannati, in sella a Cally, ha conquistato il primo posto nel Livello 4 Senior, mentre Anastasia Rimondo, con Kandal Blue BF, si è classificata prima nel Livello 3 Junior. A loro si aggiungono altri quattro binomi che hanno ottenuto l’accesso alla Finale Nazionale: Elena Palandri con Romanie van’t Kruel, nel Livello 4 Junior; Jeremia Agostinelli con Kentucky d’Or, nel Livello 2 Junior; Masha Shevchuk con Donna Bella, nel Livello Base Junior; e Alice Mangani con Canella Z, nel Livello 1 Senior.

Saranno quindi sei i binomi che rappresenteranno l’Empoli Equestrian Centre nell’importante appuntamento nazionale, seguiti dal Tecnico Federale di terzo livello Alessio Bianchi, che li ha accompagnati nel loro percorso sportivo verso questo importante traguardo. La qualificazione rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel corso della stagione attraverso allenamenti, competizioni e un costante lavoro sulla crescita tecnica e sull’intesa tra cavallo e cavaliere. Un percorso al quale ha contribuito anche Francesca Pieri, all’interno del lavoro dello staff tecnico.

Per l’Empoli Equestrian Centre si tratta di un risultato che premia non soltanto i singoli atleti, ma il lavoro dell’intero gruppo e porta una realtà sportiva del territorio empolese a confrontarsi in una manifestazione che vedrà in campo binomi qualificati provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento è dunque fissato dal 1° al 4 ottobre 2026 a San Giovanni in Marignano, dove Elena Ammannati, Anastasia Rimondo, Elena Palandri, Jeremia Agostinelli, Masha Shevchuk e Alice Mangani saranno pronti a scendere in campo con i propri cavalli per rappresentare l’Empoli Equestrian Centre nella Finale Nazionale del Progetto Sport. A racchiudere lo spirito con cui la squadra si prepara all’appuntamento sono le parole di Roberto Caporaso, socio fondatore dell’Empoli Equestrian Centre: "I nostri sei finalisti sono pronti a scendere in campo portando con loro i colori dell’Empoli Equestrian Centre, il lavoro di un’intera stagione e il sostegno di tutta la nostra scuderia. Siamo orgogliosi del percorso che hanno fatto e del traguardo raggiunto. Adesso non resta che vivere insieme questa Finale Nazionale".

Fonte: Empoli Equestrian Centre