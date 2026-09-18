Farmacie di turno dal 18 settembre al 25 settembre

EMPOLI
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087
Farmacia in appoggio:
sabato 19 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 – tel. 0571-51006 E 0571-913409
CERRETO GUIDI
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001
FUCECCHIO
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Bramea - Piazza dei Seccatoi, 3, 50054 - tel 0571 843327
Farmacia in appoggio:
sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale Ponticelli Farmavaldera S.r.L – Via Colombaie, 2 – tel. 0587-706416
GAMBASSI TERME
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274
MONTESPERTOLI
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926
CASTELFIORENTINO
da venerdì 18 settembre dalle 20:00 al 25 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167
Farmacia in appoggio:
sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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