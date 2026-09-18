Si ferisce lavorando con un decespugliatore, interviene l'elisoccorso

Un uomo è rimasto ferito mentre stava lavorando con un decespugliatore in un bosco a Fornoli, a Villafranca in Lunigiana. I fatti sono avvenuti alle 10.30 di oggi (venerdì 18 settembre).

L'uomo avrebbe riportato una ferita all'addome, probabilmente, provocata da un pezzo di ferro che era a terra. Tutto è accaduto a circa 100 metri dalla strada. Sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso, il ferito è stato subito trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche l'automedica di Pontremoli, una pattuglia dei carabinieri e i vigili del Fuoco. La dinamica esatta dell'incidente è in fase di accertamento.