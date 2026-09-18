A Firenze il giuramento dei nuovi Marescialli dei Carabinieri

Si è svolta nella giornata di oggi, 18 settembre, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, la cerimonia di giuramento individuale dei giovani Marescialli del 14esimo Corso intitolato al Maresciallo Capo Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria Sergio Piermanni.

La cerimonia si è tenuta nella piazza d'armi della Caserma intitolata al Maresciallo Maggiore M.O.V.M. 'Felice Maritano', alla presenza del Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, del Presidente del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri e Medaglia d'Oro al Valor Militare Rosario Airosa, e della signora Giovanna Paolone, vedova del Maresciallo Capo Sergio Piermanni.

I neo-giurandi hanno pronunciato la formula del giuramento, confermando il proprio impegno al servizio delle istituzioni e della collettività. Il momento arriva al termine di una prima fase di formazione etica, professionale e militare svolta all'interno dell'istituto fiorentino.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose. Presenti anche i membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), dell'Associazione Nazionale Forestali in congedo (A.N.FOR.), delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, i rappresentanti dell'ONAOMAC e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM).

Emozionante la cornice di pubblico: le tribune hanno visto una grande partecipazione di familiari e conoscenti dei giurandi, arrivati da tutte le regioni per festeggiare insieme ai giovani sottufficiali un passaggio cruciale della loro carriera.

Con la conclusione del giuramento, i giovani Marescialli del 14esimo Corso proseguiranno il proprio percorso di studi e addestramento prima di essere destinati ai vari reparti dell'Arma, pronti a mettere al servizio del Paese competenza, ascolto e spirito di dedizione.

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