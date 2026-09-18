Giani: "Dalla Regione 150mila euro per l’ampliamento del Centro civico di Pieve"

Un contributo di 150 mila euro dalla Regione per l’ampliamento del Centro civico di Pieve di Santa Luce. È quanto prevede l’accordo di programma che verrà sottoscritto tra Regione Toscana e Comune di Santa Luce in provincia di Pisa, che disciplina il finanziamento e le modalità di attuazione dell’intervento.

Il contributo regionale, stanziato ai sensi della legge regionale 12/2026, sarà erogato sulle annualità 2026 e 2027, per l’esattezza 5 mila per l’anno 2026 e 145 mila per l’anno 2027. Il Comune provvederà alla realizzazione dei lavori, alla rendicontazione delle spese e alla copertura dell’eventuale fabbisogno finanziario residuo.

“Si tratta di un’opera importante per la comunità di Santa Luce”, afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, che precisa: “L’ampliamento del Centro civico di Pieve punta a rafforzare la dotazione di spazi pubblici a disposizione di quel territorio e di quella comunità attraverso un intervento realizzato con il sostegno della Regione, in modo non dissimile da quanto facciamo, da sempre, con i tanti territori della Toscana”.

L’accordo prevede un coordinamento costante tra i due Enti per garantire il rispetto del cronoprogramma e superare eventuali ostacoli nelle diverse fasi dell’intervento. Il Comune potrà inoltre utilizzare eventuali ribassi d’asta per migliorare il raggiungimento delle finalità previste dall’accordo, previa comunicazione alla Regione.

Sono previsti anche momenti pubblici per accompagnare la realizzazione dell’opera: la posa della prima pietra, in occasione della consegna dei lavori, nonché l’inaugurazione al termine dell’intervento e del collaudo

Fonte: Regione Toscana