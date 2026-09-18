Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana in visita al Comando provinciale di Livorno

Il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, Comandante della Legione Carabinieri Toscana, è giunto in visita al Comando Provinciale di Livorno. Ad accoglierlo, nella caserma “Gen. D. Giuseppe Amico” di viale Fabbricotti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Dario Mineo, ed una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia labronica.

Il Generale Solazzo si è intrattenuto con gli Ufficiali, Comandanti dei vari Reparti del Comando Provinciale e i militari presenti, ai quali ha espresso il proprio apprezzamento per il costante impegno profuso ed i risultati conseguiti nella quotidianità e nelle operazioni di maggior rilievo, sottolineando come il Carabiniere sia chiamato a svolgere i propri compiti coniugando tradizione e innovazione, competenza e umanità, non solo contrastando i reati, ma anche mediante le attività preventive in chiave di rassicurazione sociale, operando con esempio, vicinanza ed ascolto, elementi caratteristici dell’Arma. Prima di rientrare a Firenze, l’Alto Ufficiale si è recato in visita presso l’Accademia Navale e la Direzione Marittima, nel solco dei solidi rapporti che legano l’Arma dei Carabinieri ai vertici locali della Marina Militare.

Fonte: Legione Carabinieri Toscana - Comando provinciale di Livorno