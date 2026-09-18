Il vino incontra la musica a Santa Maria a Monte con Wine&Swing

L'autunno di Santa Maria a Monte inizia all'insegna della musica e del buon vino con la nuova rassegna “Wine&Swing”, una serata accattivante, anche alla scoperta del borgo, in programma sabato 26 settembre a Santa Maria a Monte, dove dalle 17 fino a mezzanotte il centro storico si trasformerà in un grande percorso tra sapori, suoni ed enogastronomia.

L’appuntamento è organizzato da Confcommercio Pisa, Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte e Associazione Amici della Chiocciola, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte e il contributo di Suolificio Maya e Fratelli Lottini.

“Santa Maria a Monte si conferma terreno fertile per l'organizzazione di eventi enogastronomici e non solo, stiamo parlando di un borgo che ha tutte le caratteristiche per ospitare iniziative di qualità, anche grazie agli interventi di riqualificazione portati avanti dall'amministrazione” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, che apprezziamo particolarmente per la sua capacità di coinvolgere l'intero borgo e le sue attività in modo diffuso. L'abbinamento del vino alla musica è un importante valore aggiunto che consente di regalare momenti unici di socialità e convivialità nel periodo autunnale, in linea con gli eventi che organizziamo e promuoviamo durante l'intero arco dell'anno” dichiara il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande.

“Una nuova manifestazione dove abbiamo coinvolto cantine del territorio e non solo per abbinare alla degustazione di vini e spumanti la musica dal vivo nelle piazze e nelle strade più caratteristiche del centro storico, insieme a visite guidate, street food e l'intervendo di enologi professionisti” spiega il presidente dell'Associazione Amici della Chiocciola Stefano Leoni.

Evidenzia “la qualità dell'evento e la sua capacità di coinvolgere le attività del territorio” la referente sindacale di Confcommercio Pisa Elisabetta Pasquinucci, mentre il vicesindaco di Santa Maria a Monte Maurizio Lucchesi rivolge un plauso “a tutte le persone che lavorano per garantire eventi di questo spessore sul territorio comunale”.

I vicoli e le piazze del borgo saranno animati da un ricco programma che mette insieme 12 cantine e oltre 60 etichette con vini del territorio e non solo, quattro palchi con musica dal vivo, swing, street food diffuso, mercatini, mostra fotografica e visite guidate. Un percorso pensato per vivere il centro storico in una formula capace di unire enogastronomia, musica e valorizzazione del territorio.

Nei punti più suggestivi del borgo saranno allestite le postazioni dedicate alle degustazioni, con una selezione di produttori provenienti da diverse aree vitivinicole italiane. Al Parco Archeologico saranno presenti Usiglian del Vescovo (Palaia), L’Agona (Terricciola) e Mariani (Massarosa), in via Carducci Marzocchi (Montefoscoli), Pakravan Papi (Riparbella), Moscardini (Pomaia), Tenuta Di Vaira (Bolgheri) e Armide (Montecarlo).

In piazza Santi Politi protagonisti saranno Perlage (Valdobbiadene), Borgo dei Passeri (Trento), Biondelli Franciacorta (Brescia) e Il Falchetto (Alta Langa, Cuneo). In via Collegiata spazio a Terre dei Cavalieri, Rocca Bernarda (Friuli), Castello di Magione (Umbria) e Villa Giustinianti (Veneto), mentre in via Roma il Soave di Rocca Sueva (Verona). In piazza Marconi riflettori puntati sulle Terre di Pisa, con Tenuta Uccelliera (Fauglia) e Beconcini (San Miniato). Infine, in via II Giugno, spazio agli amari artigianali Barsanti (Avane).

Ad accompagnare i brindisi sarà una ricca proposta musicale, con quattro location a ritmo di swing e la direzione artistica di Tommaso Panicucci.

Si parte alle 17.30 in piazza della Chiesa con il Mosaic Trio, composto da Stefano Gregori alla chitarra, Simone Pesi al basso e Tommaso Incerti alla batteria. Alle 18 in piazza Marconi sarà la volta di The Paskara, con Gabriele De Pasquale alla chitarra e Marco Scaramelli alla voce e al piano. Alle 18.30 al Parco Archeologico Elisa Pucci Duo, con Elisa Pucci alla voce e Davide Bertini al piano. La serata si concluderà con il grande spettacolo delle 21.30 in piazza della Vittoria: “Snail Swing 7tet” con Valentina Toni (voce), Simone Pesi (basso), Davide Bertini (piano), Tommaso Panicucci (batteria), Moraldo Marcheschi (sax tenore), Marco Bartalini (flicorno) e Alessio Bianchi (tromba).

Ad accompagnare i brindisi una ricca offerta di Street Food diffuso in tutto il centro storico, perfetto per gustare delizie locali tra un assaggio e l'altro. Sarà possibile passeggiare tra i banchi dei mercatini scoprendo creazioni uniche e prodotti fatti a mano!

Da non perdere in piazza del Teatro dalle 19 balli e intrattenimento con “Swing Mood”, mentre alle 18 e alle 19 enologi specializzati guideranno il pubblico in una “introduzione al vino” in Largo Fontvieille. Dal palazzo comunale partiranno le visite guidate nel borgo a cura di Secret Pisa with Daria, con partenza alle 17.30, alle 19.30 e alle 21

Fonte: Ufficio Stampa