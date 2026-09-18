Incidente sul Viadotto dell'Indiano, si ribalta mezzo dei vigili del fuoco: sei feriti

Cronaca Firenze
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La squadra stava raggiungendo un intervento quando l'automezzo ha perso il controllo dell'automezzo e si è scontrato contro un camion in sosta. Nell'incidente coinvolta anche una roulotte con tre bambini, rimasti illesi

Incidente questa mattina, intorno alle 10.35, a Firenze, sul Viadotto dell'Indiano, nei pressi della rampa d'accesso alla Fi-Pi-Li. A rimanere coinvolta è stata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, mentre si stava recando su un intervento ordinario. Il mezzo dei vigili del fuoco avrebbe perso il controllo a causa del fondo stradale reso scivoloso dalle intense precipitazioni appena terminate. L'automezzo è andato a urtare un mezzo pesante in sosta nell'area del parcheggio scambiatore, per poi ribaltarsi su un fianco.

Coinvolta nell'incidente anche una roulotte, all'interno della quale si trovavano tre bambini, rimasti fortunatamente illesi. Dopo l'impatto, i sei vigili del fuoco a bordo del mezzo sono riusciti a uscire autonomamente dalla cabina di guida e si sono subito adoperati per prestare soccorso agli occupanti della roulotte.

Immediato l'intervento dei soccorsi. La sala operativa ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale, un'autogru e il mezzo polisoccorso da Firenze Ovest. I sanitari del 118, arrivati con diverse ambulanze, hanno prestato le prime cure ai sei pompieri, successivamente trasportati per accertamenti nei pronto soccorso degli ospedali di Careggi e San Giovanni di Dio, a Torregalli.

A seguito degli esami, alcuni degli operatori sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi, mentre per due di loro si è reso necessario il ricovero a causa di lesioni più importanti.

Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dei vigili del fuoco e il Comandante Vicario, che successivamente ha fatto visita ai colleghi ricoverati in ospedale.

Presenti inoltre gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e nella gestione della viabilità.

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