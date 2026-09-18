Lavori idraulici San Donato, FI: "Amministrazione tenta di scaricare responsabilità sull'opposizione"

"In merito alla Consulta Territoriale e alle dichiarazioni dell’assessore Greco, riteniamo necessario ristabilire la verità dei fatti. È evidente che, di fronte ai problemi ormai annosi della frazione di San Donato, l’Amministrazione Comunale stia cercando di spostare l’attenzione dalle proprie responsabilità, arrivando ad attribuire all’opposizione colpe che non ha". Così in una nota Forza Italia San Miniato, sulle dichiarazioni in seguito alla consulta del 15 settembre scorso. "I problemi di San Donato sono conosciuti da anni. Per anni i cittadini hanno chiesto interventi e risposte concrete e, solo oggi, il progetto è arrivato al vaglio del Genio Civile. Affermare, quindi, che Forza Italia abbia votato contro il finanziamento di 350.000 euro per l’opera è semplicemente inesatto.

La questione politica è un’altra: un’opera necessaria, attesa e richiesta da anni dai cittadini non è stata inserita tra le priorità del bilancio di previsione, ma è arrivata successivamente attraverso una variazione di bilancio, insieme a numerosi altri interventi. Se l’Amministrazione avesse ritenuto realmente prioritaria questa opera, avrebbe potuto programmarla e finanziarla per tempo. Le disponibilità del bilancio comunale, infatti, avrebbero consentito di intervenire prima, evitando che i cittadini di San Donato fossero costretti ad attendere ancora. Solo dopo le proteste dei cittadini e le ripetute sollecitazioni delle forze di opposizione, la Giunta ha finalmente deciso di intervenire. Questo è il dato politico che non può essere cancellato cercando di attribuire ad altri responsabilità che appartengono a chi governa".

Per FI "c’è un ulteriore elemento che riteniamo particolarmente grave e che riguarda il Consiglio Comunale del 28 maggio scorso. L’assessore Greco ha dichiarato che Michele Altini avrebbe votato contro la variazione di bilancio. La realtà è completamente diversa! Semplicemente perché Michele Altini era assente a quella seduta consiliare (vedi deliberazione n.31 del 28.05.26). Non si tratta, quindi, di interpretazioni politiche o di opinioni: si tratta di fatti facilmente verificabili attraverso gli atti del Consiglio Comunale. È legittimo per l’assessore Greco difendere l’operato dell’Amministrazione, così come è legittimo per l’opposizione evidenziarne ritardi e mancanze. Quello che non è accettabile è alterare i fatti per costruire una narrazione politica conveniente o per screditare chi svolge il proprio ruolo di opposizione".

Forza Italia "continuerà a fare il proprio lavoro, nell’interesse dei cittadini e dei territori, chiedendo risposte concrete e non giustificazioni. Ai cittadini di San Donato interessano poco le polemiche politiche: interessano le opere, i tempi e le soluzioni. E dopo anni di attesa, credo abbiano tutto il diritto di sapere perché un intervento così importante non sia stato affrontato prima e perché oggi si cerchi di scaricare sull’opposizione responsabilità che appartengono esclusivamente a chi amministra".

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