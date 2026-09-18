Lineapelle, la visita della sindaca Manuela Del Grande: "Un punto di ripartenza per un nuovo Made in Italy strutturato"

Il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande ha visitato a Milano Lineapelle, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore della pelle, insieme ad altri sindaci del Comprensorio del Cuoio. Una presenza che testimonia l'attenzione delle istituzioni verso un comparto centrale per l'economia e l'identità del territorio. Al termine dei tre giorni di fiera, dal 15 al 17 settembre, il sindaco esprime soddisfazione per quanto emerso dagli incontri con gli imprenditori e dalle visite agli stand delle aziende del distretto.

"La Fiera è stata positiva e le aziende del nostro distretto impegnate sono rimaste soddisfatte per le richieste di articoli di alto valore aggiunto. Ho notato fervore e interesse sul valore del prodotto e questo è sicuramente un elemento importante per il nostro settore.

È indubbio, tuttavia, che il periodo difficile della crisi strutturale si sia protratto da anni, non solo per i conflitti internazionali, ma anche per regolamenti europei che finora non hanno aiutato il mondo della pelle.

Un successo recente è rappresentato dall'atto adottato dalla Commissione Europea che ha escluso la pelle bovina e gli altri pellami dal campo di applicazione del Regolamento sulla deforestazione. Tutto ciò grazie al Governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura e alle associazioni di categoria, come UNIC-Concerie Italiane, che, in sinergia, hanno lavorato per raggiungere questo risultato. A loro va tanta gratitudine e stima, nonché un sincero ringraziamento.

E da qui può partire un punto di ripartenza per un nuovo Made in Italy strutturato, per chi ha capito che, per fare un manufatto bello, devono essere adoperati pellami di valore.

Ricerca e sviluppo continuo sono un must del nostro distretto e siamo fiduciosi di poter accompagnare i brand del lusso e riposizionare i loro prodotti sul mercato. Sarà proprio la qualità a fare la differenza.

Le visite sono state molte e mirate. La bella pelle ha sempre fatto il successo dei brand e questo sarà anche per il futuro".

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