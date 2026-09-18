Maltempo ad Empoli, Confesercenti: "Servono interventi strutturali e risposte concrete. Chiesto un incontro urgente con l'Amministrazione per fare chiarezza"

A seguito del violento evento meteorologico che nella giornata di ieri, 17 settembre, ha colpito con particolare intensità la città di Empoli, provocando allagamenti e danni a numerose attività commerciali del centro storico e delle zone limitrofe, Confesercenti Empoli ha espresso la propria vicinanza e solidarietà a tutti gli imprenditori e i commercianti coinvolti. Anche Confcommercio Firenze ha diffuso oggi una nota di vicinanza agli imprenditori colpiti, richiamando la necessità di una riflessione sulla messa in sicurezza e manutenzione della rete di smaltimento delle acque.

"Ancora una volta, molti esercenti si sono trovati a dover affrontare l'emergenza di allagamenti all'interno dei propri locali, con conseguenti danni alle merci, agli arredi e una forzata sospensione del lavoro - si legge nella nota di Confesercenti -. Si trattano di eventi che, pur nella loro eccezionalità meteo, si stanno verificando con una frequenza ormai ciclica, imponendo un'attenta riflessione e soluzioni strutturali non più rinviabili. In uno spirito pienamente costruttivo, privo di intenti polemici e animato dal solo desiderio di tutelare il tessuto economico e sociale della nostra città, Confesercenti ha richiesto un incontro con l’Amministrazione Comunale di Empoli".

L'obiettivo del confronto istituzionale teso a fare chiarezza su quanto accaduto nella giornata di ieri e Individuare un piano di interventi a breve e lungo termine per mettere in sicurezza le strade e i negozi, evitando che ogni pioggia intensa continui a tradursi in ingenti perdite per le attività commerciali.

L'associazione inoltre, per presentare al tavolo istituzionale un quadro preciso, puntuale e documentato della situazione, ha attivato un indirizzo mail dedicato alla raccolta dei danni che hanno interessato gli esercizi commerciali: "invitiamo tutti gli esercenti colpiti dal maltempo del 17 settembre a scrivere all’indirizzo mail: segnalazionedanni17settembre@gmail.com, inviando una relazione sintetica dell'accaduto, la documentazione fotografica dei locali interessati e una prima stima quantitativa dei danni materiali subiti".

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