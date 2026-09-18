Novità al Meyer: inaugurato il Polo medico-pediatrico

Il Meyer rivoluziona e riorganizza i suoi spazi. E comincia inaugurando un nuovo Polo medico pediatrico nell’ala est dell’Ospedale per rispondere al costante aumento della richiesta da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Negli ultimi anni l’Aou Meyer Irccs è stato chiamato a far fronte a una sempre maggiore complessità clinica, caratterizzandosi per l’elevata specialità. Di qui, appunto, la necessità di procedere a una riorganizzazione logistica che permetta di liberare i vecchi spazi all’interno nell’ala ovest dell’Ospedale, e fare posto a nuovi letti di degenza interamente dedicati all'area della chirurgia.

“La buona sanità pubblica che vogliamo - spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani - non è solo quella che investe sulle nuove tecnologie, sulla ricerca e sulle professioniste e professionisti che vi lavorano, per dare risposte sempre maggiori e calibrate ai bisogni di salute che cambiano. È anche la sanità attenta alla logistica e agli ambienti che devono accogliere i pazienti, capace di programmare e con lo sguardo proiettato al futuro". “Con questo nuovo spazio aumentiamo posti letto e spazi di accoglienza - prosegue il presidente - Il Meyer si conferma tra i maggiori Irccs a livello nazionale e vogliamo mantenere alta questa eccellenza toscana”.

"Con questo nuovo polo medico il Meyer, che già e un'eccellenza, fa un ulteriore passo in avanti nella capacità di offrire cure tempestive e di avanguardia, con equipe multidisciplinari, ai suoi piccoli pazienti, in un ambiente accogliente" commenta l'assessora al diritto alla salute della Toscana, Monia Monni.

“Con la realizzazione di questa nuova struttura – spiega Federico Gelli, direttore generale dell’AOU Meyer Irccs – diamo il via a un complesso domino logistico che ci permetterà di razionalizzare al massimo gli spazi tra le attività mediche e quelle chirurgiche, le risorse a disposizione e di dare risposte sempre più tempestive ed efficienti alle tante famiglie che si rivolgono a noi ogni anno per un problema di salute dei loro bambini, bambine e adolescenti”.

Il nuovo Polo medico è quindi solo il primo passo di un lungo percorso. La riorganizzazione mira a garantire l'integrazione tra assistenza ad altissima complessità, ricerca clinico-traslazionale e innovazione, ma anche a favorire il delicato passaggio tra l'ambiente ospedaliero e il territorio, consolidando in modo strutturale l'efficacia dell'intera rete pediatrica regionale.

Il Polo medico sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 7 alle ore 19: nell’arco della giornata verranno effettuate prestazioni ambulatoriali, servizi di Day Hospital (DH) e Day Service.

Il progetto ha previsto la creazione di un’area accoglienza e orientamento con un’accettazione, dedicata alla presa in carico logistica e amministrativa dei bambini e dei genitori con aree d’attesa, progettate per garantire comfort e un'attesa serena, evitando affollamenti nei corridoi. A disposizione dei pazienti e delle loro famiglie, ci sarà personale dedicato, formato per orientare l’utenza e per agevolare in modo efficiente i trasferimenti.

L’area degenza, con un totale di 12 posti letto, prevede 8 posti in openspace per favorire il monitoraggio clinico continuo e la massima efficienza organizzativa del personale sanitario; 2 box di isolamento dedicati ai pazienti immunocomplessi e ad alto rischio infettivo; una stanza Day Hospital (DH) con 2 posti, riservati alla gestione diurna dei pazienti complessi, per garantire terapie e accertamenti senza ricorso al ricovero ordinario. Saranno inoltre presenti due medicherie distinte, separate per ottimizzare i flussi e ridurre il rischio clinico: una dedicata esclusivamente all'allestimento delle terapie, mentre la seconda sarà riservata all'esecuzione delle procedure cliniche (prelievi, sedazioni e procedure diagnostiche in sedazione).

A disposizione degli operatori e dei pazienti, ci saranno anche sette ambulatori specialistici, allestiti integralmente con arredi nuovi e facilmente sanificabili, con tecnologie sanitarie all’avanguardia per raggiungere un inquadramento diagnostico avanzato già nelle prime fasi della presa in carico. Gli arredi, acquistati con il sostegno della Fondazione Meyer, sono montati su ruote per garantire la massima modularità degli spazi, elevata funzionalità operativa e totale sicurezza per i piccoli pazienti e per gli operatori.

Il nuovo Polo medico vedrà esponenzialmente potenziato il lavoro team multi-disciplinari e multi-specialistici, con specialisti in diversi ambiti medici e infermieri e operatori socio-sanitari con competenze avanzate. Oltre l’area chirurgica, l’area medica spazierà dalla pediatria, alla gastroenterologia, passando per l’epatologia, l’auxo-endocrinologia, e l’immunologia.

È prevista inoltre la presa in carico globale (clinica e assistenziale) dei cosiddetti “bambini complessi”: pazienti pediatrici con fragilità, patologie croniche severe o rare. Il Polo accoglierà anche fil Centro di riferimento per la spina bifida, con percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo e altamente specializzato.

L'intervento comporta un significativo impegno economico iniziale, strutturato però per generare un forte ritorno in termini di efficienza gestionale ed esternalità positive per il Sistema sanitario regionale. Centralizzando le altissime complessità e potenziando la gestione in Day Hospital, la nuova struttura ridurrà la frammentazione della spesa sui presidi periferici, abbatterà il tasso di ricoveri inappropriati e massimizzerà il ritorno sugli investimenti sanitari per l'intera Regione.

Fonte: Meyer - Ufficio stampa

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