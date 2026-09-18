"Obiettivo Tricolore" arriva a Siena: sport e inclusione nel segno di Alex Zanardi

Siena si prepara ad accogliere, martedì 22 settembre, una delle tappe più significative della sesta edizione della grande staffetta paralimpica "Obiettivo Tricolore", iniziativa nel segno di Alex Zanardi, per riportare lungo le strade d'Italia il ricordo del suo grandissimo campione e maestro, e per diffondere l'eterno messaggio di inclusione sociale e promozione dello sport.

Dal 20 settembre all'8 di ottobre 50 atleti paralimpici di “Obiettivo3” - il progetto di avviamento allo sport e sostegno per persone con disabilità nato nel 2017 proprio per volontà di Zanardi - si passeranno di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza e percorreranno oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, di corsa o in sella alle loro handbike, biciclette e carrozzine olimpiche.

Nel pomeriggio di martedì 22 settembre, dopo aver attraversato il Casentino e salutato il suggestivo borgo di Poppi, la staffetta farà il suo ingresso a Siena, con arrivo previsto alle ore 16.30 in piazza del Campo. Protagonista della giornata sarà il paraciclista Jacopo Guerrini, impegnato in una straordinaria tappa in solitaria di oltre 100 chilometri e più di 1.000 metri di dislivello, attraverso alcuni dei paesaggi più affascinanti della Toscana. Ad accoglierlo nel cuore della città saranno le autorità locali, insieme a cittadini, associazioni e sostenitori che vorranno condividere un momento di festa e partecipazione collettiva.

La giornata proseguirà alle ore 17.00 con l’incontro pubblico “Obiettivo Tricolore: La cultura dello sport paralimpico all’Università di Siena”, in programma nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato dell'Università di Siena (Banchi di Sotto, 55).

L’evento, che sarà condotto da Marco Bonarrigo, giornalista del Corriere della Sera, si aprirà con i saluti del Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra e di Alessandra Romano, Delegata alle Politiche di Inclusione ed Equità di Unisi.

Al centro dell’incontro le testimonianze dirette degli atleti protagonisti di Obiettivo Tricolore, attraverso il panel “Le storie degli atleti”, con gli interventi di: Simone Ciulli, atleta paralimpico di nuoto; Riccardo Rossi, paratriatleta; Matteo Betti campione di scherma paralimpica; Jacopo Guerrini, paraciclista e protagonista della tappa senese.

Seguirà un approfondimento dedicato al “Progetto Obiettivo3”, con gli interventi di Barbara Manni cognata di Alex Zanardi e anima organizzativa di Obiettivo3, e di Lorenzo Lorè, Assessore allo Sport del Comune di Siena.

L’incontro si concluderà con i saluti e i ringraziamenti dei rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico – CIP Toscana e dei sostenitori dell’iniziativa: Domenico Benevento per il Rotary Club Siena, Sandro Senni per il Rotary Club Siena Est e Fabio Batignani per il Rotary Club Siena Montaperti.

Al termine il cortile del palazzo del Rettorato ospiterà un aperitivo curato dall’azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona, occasione informale di confronto tra atleti, istituzioni, associazioni, studenti e cittadini.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere gli atleti lungo il percorso e durante gli eventi della giornata.

Dopo la tappa di Siena la staffetta proseguirà il giorno successivo verso Montalcino e altre tappe nella regione, prima di lasciare la Toscana e proseguire in Liguria. L’iniziativa si concluderà l'8 ottobre a Trieste nella prestigiosa cornice della Barcolana58.

Il programma completo delle tappe e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Obiettivo3, nella sezione dedicata a “Obiettivo Tricolore” ( https://obiettivo3.com/obiettivotricolore2026-2 ).

Fonte: Università di Siena