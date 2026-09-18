Olimpiade e Paralimpiade Metropolitane, le gare a Castelfiorentino

Sport, identità, territorio. È stato presentato ieri nella sala stampa della Città Metropolitana di Firenze il programma dell’Olimpiade e delle Paralimpiade Metropolitane, e anche Castelfiorentino vi partecipa insieme ad altri 23 Comuni con tre appuntamenti, di cui due in calendario questo fine settimana (sabato e domenica).

Sabato 19 settembre (ore 16.30) al PalaGilardetti di via XXV Aprile si svolgerà la premiazione delle atlete di ginnastica artistica (circa 80 le premiate), disciplina che ha registrato negli ultimi anni forte crescita al punto che è stata realizzato recentemente dal Comune un impianto sportivo ad hoc.

Domenica 20 settembre, al campo gara di Granaiolo (dalle ore 9.00) è in programma la gara finale di pesca di serie B valida per la promozione in serie A. Attesi 80 partecipanti, che nelle tre ore stabilite per la competizione cercheranno di accedere alla massima divisione. Alle 12.00 è prevista la pesatura del pescato, da cui sarà ricavata la classifica finale.

Il 3 e 4 ottobre, infine, sono previsti due tornei mini basket presso il PalaBetti (viale Roosevelt). Sabato 3 ottobre (ore 9.00-14.00) è previsto un triangolare cat. esordienti (2015) tra l’ABC Castelfiorentino, la Virtus Certaldo e la Montesport Montespertoli basket. Domenica 4 ottobre (ore 9.00-14.30) è in programma un quadrangolare cat. scoiattoli big (2018), disputato dall’ABC Castelfiorentino, il Sancat Basket Firenze, il Valdisieve Basket e l’Etrusca Basket San Miniato.

“Abbiamo accolto con entusiasmo – sottolineano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – la proposta della Città metropolitana di partecipare a questa grande manifestazione, che non è soltanto all’insegna dello sport, ma anche della valorizzazione delle singole realtà locali che quotidianamente lo vivono attraverso una galassia di attività, adatte a tutte le età. Lo sport è un potente veicolo di socializzazione, integrazione e inclusione sociale, e come Amministrazione Comunale siamo impegnati a sostenerlo a tutti i livelli: investendo negli impianti, affinché siano sempre più moderni, e continuando a supportare le associazioni e le numerose discipline sportive che vengono praticate nel nostro territorio”.

L’Olimpiade e Paralimpiade metropolitane, giunte alla quinta edizione, sono organizzate in collaborazione con la Fondazione Destination Florence e Firenze Smart.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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