Ospedale San Jacopo, Open Week di visite dedicate al cuore

Cronaca Pistoia
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Il cuore torna al centro della prevenzione con una settimana di visite specialistiche, controlli mirati e attività informative rivolte alla cittadinanza. In occasione della Giornata mondiale del Cuore del 29 settembre, l'ospedale San Jacopo di Pistoia aderisce all'Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre, con l'obiettivo di favorire informazione, prevenzione e diagnosi precoce.

La Cardiologia dell'ospedale pistoiese metterà a disposizione diversi percorsi dedicati. Il 28 settembre saranno effettuato visite per la valutazione dell'ipertensione arteriosa (6 visite prenotabili). Il 30 settembre verranno eseguite visite con ecocolordoppler per la valutazione della malattia carotidea e lo screening dell'aneurisma dell'aorta addominale (14 visite). Il 2 ottobre saranno fatte visite cardiologiche dedicate alle cardiomiopatie (7 visite). Per l'occasione i professionisti della Cardiologia, dottor Franco Cipollini, dottor Pierfrancesco Frosini, assieme al direttore della struttura dottor Marco Comeglio, saranno a disposizione dell'utenza

Le cardiomiopatie sono malattie che colpiscono il muscolo cardiaco e possono ridurre la capacità del cuore di contrarsi e di pompare sangue all'organismo. Possono presentarsi in forme diverse, tra cui dilatativa, ipertrofica, restrittiva e aritmogena, e richiedono un inquadramento specialistico per una corretta diagnosi e presa in carico.

«Le malattie cardiovascolari restano una delle principali cause di morbosità e mortalità e per questo la prevenzione continua a essere uno strumento fondamentale. Iniziative come questa consentono di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, favorendo una maggiore conoscenza dei fattori di rischio e dei segnali da non sottovalutare. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle cardiomiopatie, patologie che interessano direttamente il muscolo cardiaco e che, se riconosciute precocemente, possono essere seguite con percorsi diagnostici e terapeutici appropriati», sottolinea il direttore della Cardiologia del San Jacopo, Marco Comeglio.

Accanto alle visite specialistiche saranno attivati anche punti informativi dedicati alla distribuzione di materiale educativo. Gli info point saranno presenti il 28, 29 e 30 settembre e il 1°, 2 e 3 ottobre, dalle 9 alle 12, all'ingresso dell'ospedale San Jacopo e al primo piano, nell'area antistante il punto ristoro.

La prenotazione alle visite è obbligatoria. Sarà possibile telefonare al numero 0573 351609 martedì 22 settembre, dalle 9 alle 12.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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