Partorisce in auto nel Pisano, mamma e neonato stanno bene

Ha partorito in auto mentre stava raggiungendo l'ospedale insieme ai familiari. È accaduto questa mattina a Ponsacco, nel Pisano, dove una donna di 34 anni ha dato alla luce il proprio bambino prima di riuscire ad arrivare al reparto di ginecologia dell'ospedale Lotti di Pontedera.

L'allarme è scattato poco dopo le 6, quando la donna era già in viaggio in seguito alla rottura delle acque. Il parto è avvenuto all'interno dell'auto. I familiari hanno quindi richiesto l'intervento del 118, che ha raggiunto la donna con due mezzi.

I sanitari hanno prestato le prime cure a mamma e neonato, trasferendoli successivamente in ambulanza all'ospedale Lotti di Pontedera, dove sono stati ricoverati. Le loro condizioni sono buone e non destano preoccupazione.