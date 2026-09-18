Petroio, Mercatale e San Zio senz'acqua: ecco quando

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, dalle ore 22.30 di mercoledì 23 settembre, alle ore 3 di giovedì 24 settembre, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle località Petroio e Mercatale. Al contempo, si verificheranno mancanze d’acqua anche nella zona industriale di San Zio nel comune di Cerreto Guidi.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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