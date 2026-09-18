Pisa, inaugurata alle scuole Fibonacci una nuova rastrelliera per biciclette

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L'assessore Riccardo Buscemi: "Vogliamo favorire la mobilità dolce tra i giovani, dotando progressivamente le scuole della città di rastrelliere"

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, ha inaugurato questo pomeriggio, venerdì 18 settembre, una nuova rastrelliera per le biciclette collocata nel cortile dell’istituto comprensivo Fibonacci, in via Mario Lalli. Hanno partecipato l’assessore alla scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, il dirigente dell’istituto comprensivo Luca Zoppi, la professoressa Giulia Di Donato e una rappresentanza di ragazzi della scuola. La delegazione, in sella alle biciclette, ha proseguito poi verso piazza XX settembre, dando il via alle attività organizzate a Pisa in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

"Un’iniziativa – ha detto l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi - per favorire la mobilità dolce tra gli studenti. Abbiamo collocato la rastrelliera per le bici nel cortile dell’istituto Fibonacci per incoraggiare i più giovani a utilizzare un mezzo di trasporto sano e sostenibile e per rendere più semplice raggiungere la scuola in bicicletta. Oltre questa prima iniziativa, alla quale hanno aderito anche gli studenti, portando le proprie biciclette e partecipando alla pedalata fino alle Logge di Banchi, l’intento è quello di proseguire in questa direzione e dotare progressivamente le scuole della città di rastrelliere adeguate, così da favorire sempre più l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-scuola".

La giornata è continuata sotto le Logge di Banchi, dove i ragazzi hanno partecipato a laboratori dedicati alla sicurezza stradale e in bici, organizzati nell’ambito della Settimana della Mobilità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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