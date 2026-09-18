Puliamo il mondo a Cerreto Guidi

Prendersi cura dell’ambiente con azioni concrete. E’per questo che il Comune di Cerreto Guidi ha aderito nella giornata di venerdì 18 settembre, a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa internazionale di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente che punta a sensibilizzare dando un segnale su quanto sia importante prendersi cura del territorio. Un messaggio tanto più significativo se arriva ai cittadini di domani.

A Cerreto Guidi hanno infatti partecipato le classi IV delle scuole primarie di Cerreto Guidi e di Stabbia con i giovani coinvolti in un progetto ambientale ed educativo molto importante.

Erano presenti il vicesindaco Massimo Irrati e l’assessore alla Istruzione del Comune di Cerreto Guidi Patrizia Iacopini, che si sono dichiarati molto soddisfatti per la buona riuscita dell’’iniziativa:

“L’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ nelle scuole, rappresenta un momento di altissimo valore educativo. Quando i bambini e le bambine indossano i guanti e si prendono cura del proprio territorio, smettono di essere semplici spettatori e diventano protagonisti del cambiamento. La tutela dell'ambiente è una pratica quotidiana fatta di piccoli gesti concreti. Raccogliere un rifiuto da terra insegna il rispetto per lo spazio pubblico e unisce gli studenti e le studentesse in un obiettivo comune, seminando nelle nuove generazioni la consapevolezza che il futuro del pianeta dipende dalle scelte di ognuno di noi”.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività di pulizia, dimostrando una grande responsabilità e sensibilità verso l’ambiente. L’evento è stato un’occasione importante per promuovere valori come il rispetto per la natura e la comunità.

“Sono ormai tanti anni che come Comune aderiamo a Puliamo il mondo e a molte iniziative di Legambiente- sottolinea la sindaca Simona Rossetti- Il rispetto del luogo in cui viviamo ci fa sentire parte di un mondo che dobbiamo con forza tutelare, soprattutto in momenti delicati come questi in cui le istituzioni tutte devono programmare interventi strutturali per il futuro. Ringrazio l’assessore Patrizia Iacopini e tutta la giunta per le tante occasioni durante l’anno di coinvolgimento dei cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Grazie agli insegnanti per il coinvolgimento dei nostri studenti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa