Rea.net, nuovi corsi di formazione a Certaldo

La Rete Rea.net propone per i prossimi mesi un nuovo calendario di corsi dedicati alla formazione, all’apprendimento e all’acquisizione di competenze utili nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro.

Si tratta di proposte nate anche dall’ascolto degli interessi e delle richieste emerse, ma che hanno bisogno della partecipazione dei cittadini per poter essere effettivamente attivate. In particolare, alcuni corsi in programma nelle prossime settimane hanno ancora bisogno di nuove adesioni.

Per questo la Rete Rea.net rivolge un invito a tutte le persone interessate a informarsi, iscriversi e contribuire a far conoscere le proposte, anche segnalando i corsi a familiari, amici o conoscenti che potrebbero essere interessati.

I corsi di settembre

È fissata per oggi la scadenza delle iscrizioni al corso “Educazione alimentare per lo sport”. Nonostante sia stato tra i corsi maggiormente richiesti, al momento è stata raccolta una sola iscrizione e non ci sono quindi le condizioni per procedere con l’avvio. Chi fosse interessato può ancora aderire entro la giornata.

È invece ancora possibile iscriversi al corso “I disturbi legati all’ansia”, che conta attualmente tre adesioni e per il quale è ancora aperta la raccolta delle iscrizioni.

Da ottobre a dicembre

Il primo corso del trimestre autunnale sarà quello di lingua italiana parlata e scritta, livello A1-A2, in programma dal 1° ottobre al 3 dicembre, ogni giovedì dalle 15 alle 18 nella Sala Consiglio.

Si tratta di un corso base rivolto a stranieri, con lessico e grammatica applicati a situazioni della vita quotidiana, al lavoro, alla cultura e alla vita sociale. Il percorso prevede 30 ore complessive, suddivise in 10 lezioni, e le iscrizioni sono aperte fino al 24 settembre.

Il corso ha già suscitato interesse, ma al momento sono state raccolte soltanto tre iscrizioni. L’auspicio è quindi che possa raggiungere un numero maggiore di partecipanti, anche attraverso il passaparola e la diffusione dell’informazione tra le persone potenzialmente interessate.

Dal 13 al 27 ottobre, il martedì dalle 15 alle 17, è invece in programma il corso “Internet e uso dei motori di ricerca, gestione e-mail, video call e social network”. Il percorso, articolato in tre lezioni per un totale di sei ore, propone un’introduzione all’utilizzo di Internet e del web, dei browser e dei motori di ricerca, con analisi di siti e portali. Le iscrizioni scadono il 6 ottobre.

Al momento questa proposta non sta registrando un interesse sufficiente: anche in questo caso la Rete invita quindi chi fosse interessato a conoscere meglio i contenuti del corso e a valutare l’iscrizione.

Il calendario prosegue dall’11 novembre al 9 dicembre con il corso “Uso del computer e dispositivi elettronici – Modulo 1 base”, dedicato all’utilizzo di computer, smartphone, tablet, e-book reader e altri dispositivi. Le cinque lezioni si svolgeranno il mercoledì dalle 10 alle 12, nella Sala Consiglio, per un totale di 10 ore. Scadenza iscrizioni: 4 novembre.

A dicembre, infine, è previsto il corso “Alimentazione naturale e consapevole”, in programma giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, presso la Biblioteca Comunale. Il corso, della durata complessiva di quattro ore, affronterà i temi dell’alimentazione naturale e consapevole, dell’equilibrio energetico e della prevenzione dei disturbi legati alla cattiva digestione. Scadenza iscrizioni: 3 dicembre.

La Rete Rea.net ricorda quindi che la partecipazione è fondamentale per poter rendere possibili le proposte formative in calendario. L’invito è pertanto a chi può essere interessato a non lasciarsi sfuggire queste opportunità e a condividere le informazioni con chi potrebbe trovarle interessanti.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale Bruno Ciari di Certaldo:

0571 661252 – 0571 661253 biblioteca@comune.certaldo.fi.it

Biblioteca Comunale Bruno Ciari

Borgo Garibaldi, 37 / Via Mameli, 9 – 50052 Certaldo (FI)

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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