Riapre il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino

Il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino riapre le proprie porte al pubblico con una nuova gestione da parte della società cooperativa Ichnos Archeologia, Ambiente e Sperimentazione. Gli spazi espositivi di via Santa Lucia tornano così ad accogliere visitatori e appassionati, proponendo un percorso attraverso migliaia di anni di storia e le trasformazioni che hanno interessato il territorio della Toscana settentrionale.

Il museo conserva ed espone circa 3.000 reperti, ai quali si aggiungono numerosi materiali custoditi nei depositi. Si tratta del risultato di oltre trent’anni di ricerche archeologiche condotte nel territorio, che hanno permesso di ricostruire un quadro articolato delle diverse fasi di popolamento e sviluppo dell’area.

Il percorso espositivo prende avvio dalle testimonianze della preistoria, con materiali provenienti da oltre 160 stazioni preistoriche, e prosegue con i reperti protostorici degli insediamenti capannicoli del Valdarno. Sono quindi documentate le prime forme di popolamento e i centri etruschi d’altura, fino ad arrivare alla colonizzazione romana, che determinò importanti trasformazioni nell’organizzazione del territorio.

Il racconto prosegue attraverso la transizione verso il Medioevo e le successive trasformazioni degli insediamenti, offrendo una lettura di lungo periodo della storia dell’area e delle comunità che l’hanno abitata.

La varietà cronologica e geografica delle collezioni rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del Museo Archeologico di Montelupo, che raccoglie testimonianze provenienti da un territorio ampio e consente di seguire, attraverso i reperti, alcune delle principali trasformazioni che hanno interessato la Toscana settentrionale nel corso dei secoli.

Gli orari di apertura

Con la riapertura torna in vigore anche il calendario ordinario delle visite. Dal 1° aprile al 31 ottobre, in orario estivo, il museo è aperto il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Dal 1° novembre al 31 marzo, con l’orario invernale, l’apertura è prevista il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Il Museo Archeologico si trova in via Santa Lucia 33, nel centro di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate