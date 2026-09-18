Ricrea con l'AI la Toscana in un videogame di guerra. Indagato l'autore: "Sono video ironici"

Indagato dopo alcuni video pubblicati sui social in cui panorami e luoghi storici della Toscana, tramite software di Intelligenza Artificiale, diventano l'ambientazione di un famoso videogioco a tema militare. "Non penso di aver istigato nessuno all’odio né alla violenza": così commenta le accuse mosse dalla procura di Firenze l'autore delle immagini, un giovane di 32 anni empolese, che riferisce di essere stato perquisito a casa propria, rendendo nota la vicenda e rivendicando il taglio "ironico" dei contenuti. Vicenda partita appunto da alcuni reel ispirati a Call of Duty, ripostati anche da alcune pagine satiriche, nei quali fanno da scenario più zone della regione.

"COD" a Empoli e in Toscana

Frame dal video pubblicato sui social

I video risalgono al mese di agosto: uno è riferito a Empoli, il primo ad essere stato diffuso, un altro inquadra mete culturali e istituzionali, monumenti, paesaggi e famose località della Toscana e infine il terzo, sulla scia del precedente, ma ambientato più in generale a livello italiano. Tutte le scene riproducono la visuale in prima persona, tipica del videogame, con le armi in primo piano, il mirino o il fuoco diretto verso i luoghi ricreati in video. Quello toscano, sulle note di "Fortunate Son" dei Creedence Clearwater Revival (che molti ricorderanno anche per aver accompagnato la scena in cui Forrest Gump, inviato in guerra, arriva in Vietnam) inizia con un razzo lanciato contro il Palazzo di Giustizia di Firenze. Si vede poi il panorama da piazzale Michelangelo, con esplosioni in lontananza, le mura di Lucca, piazza del Campo a Siena, Follonica, il Ponte del Diavolo, Peccioli, piazza dei Miracoli e altri ancora. Fino all’Ovone, il grande uovo bianco tra Collesalvetti e Rosignano, punto di riferimento durante i viaggi verso il mare, che viene colpito da una granata.

Come sono nati i video

Frame dal video pubblicato sui social

"Tutto è nato quando ho visto un video qualche mese fa chiamato GTA Roma" racconta l'autore dei video, ripercorrendo come ha deciso di creare due reel che vedono Empoli fare da sfondo ad un altro celebre videogame, Grand Theft Auto, sempre pubblicati dal proprio profilo Instagram che nella bio riporta la dicitura "satira/parodia". Una piccola "saga" proseguita con "GTA Toscana", dove si vedono riprodotte la Fi-Pi-Li, centri commerciali e anche il tradizionale tuffo di Capodanno del presidente della Regione Eugenio Giani in Arno. "Poi ne ho visti due su Call of Duty e ho replicato la cosa. Il video sulla Toscana, in collaborazione con altre pagine meme che dovrebbero certificarne l’ironia, è nato anche su richiesta di tante pagine meme che volevano condividere questi contenuti" realizzati, spiega, da foto modificate con l’intelligenza artificiale nello stile dei videogiochi. "In tutti i prompt (il comando dato all’Intelligenza Artificiale) la richiesta per armi e situazioni di guerra era sempre quella di replicare specifici videogiochi".

"Perquisito e accusato di istigazione alla violenza"

Il giovane, di professione grafico, in un post riferisce di essere stato "iscritto nel registro degli indagati per incitamento alla violenza" e di essere stato perquisito da "sette agenti della Digos e della polizia postale" a casa propria, "non trovando niente ovviamente". "Hanno cercato materiale relativo a 'Terrorismo, Hamas, Hezbollah, Attacco'". "Invece di domandare se quello fosse soltanto un video ironico" continua, "hanno pensato di mandare 7 agenti a vedere se in casa non avessi bombe o fossi un terrorista". Sull’accusa di istigazione alla violenza "mi ritengo completamente innocente" afferma. "Paragono le mie produzioni artistiche a un film o a una canzone". I video "sono segnati come AI ovunque e con commenti sempre ironici, non avevano nessuno scopo di istigare o invogliare le persone alla violenza".

"Non avevo nessuna intenzione cattiva"

Nel post poi ringrazia gli agenti "per la gentilezza". "Meta per ora non rimuove il video", dice il giovane, auspicando di trovare "una soluzione" alla vicenda. Intanto il post ha ricevuto migliaia di reazioni: "Ho ricevuto tantissima vicinanza, da persone che conosco e anche molte che non conoscevo. Mi ha fatto un sacco piacere - aggiunge - perché sono sicuro di non aver fatto niente di male o comunque con nessuna intenzione cattiva. Volevo far ridere le persone con quel video e, viste le tante reazioni di supporto che ho ricevuto, forse ci sono davvero riuscito".

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