Ripartono alla Polisportiva I'Giglio i corsi di karate per tutti, antibullismo e autodifesa

(Immagine realizzata, in tutto o in parte, con l'ausilio dell'AI)
Sono ripresi alla Polisportiva I'Giglio di Castelfiorentino i corsi di karate rivolti a bambini, ragazzi e adulti, insieme alle attività di antibullismo e autodifesa.
Per i più piccoli sono previsti i percorsi di psicomotricità, gioco e karate, rivolti ai bambini di 3 anni e ai bambini di 4-5 anni. Le attività comprendono esperienze corporee, sviluppo cognitivo, regolazione emotiva e avvicinamento al karate.
Per i bambini di 6-7 anni è previsto il corso di avviamento al karate giovanile, mentre per i ragazzi di 8-9 anni è previsto il perfezionamento al karate giovanile. Per la fascia 10-11 e 11-12 anni è invece proposto un percorso di consolidamento tecnico al karate.
Il programma comprende anche il karate per adulti, a partire dai 14 anni, mentre il corso di antibullismo è rivolto ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni. L'attività di autodifesa è rivolta a ragazzi e adulti a partire dai 12 anni.
È inoltre previsto il Karate Slow, un'attività pensata per gli adulti e per le persone della terza età, con modalità e caratteristiche indicate nello specifico volantino.
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