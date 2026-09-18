Sambuca Pistoiese, un ambulatorio solidale negli spazi socio-sanitario di Taviano

Negli spazi socio sanitari di Taviano, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, nascerà un ambulatorio solidale. Erogherà prestazioni specialistiche a titolo gratuito. La decisione è emersa ieri nel corso di un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti dell’assessorato regionale alla salute e della Asl Toscana centro, il sindaco di Sambuca Pistoiese Marco Breschi, presidente e direttrice della Società della salute Zona Pistoiese, Sandro Giannessi e Maria Chiara Innocenti.

L’Asl Toscana Centro, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità ai servizi sanitari, ha dato la propria disponibilità a destinare i locali al nuovo servizio di prossimità e avvierà la procedura per i lavori di adeguamento degli spazi . La Società della salute provvederà sin dai prossimi giorni ad aprire la manifestazione di interesse per la gestione rivolto ad associazioni di volontariato ed enti del terzo settore.

L’ambulatorio sarà un vero e proprio studio medico, dove verranno erogate prestazioni specialistiche a titolo gratuito. L'iniziativa risponde alle esigenze di un territorio montano e collinare caratterizzato da bassa densità abitativa, dispersione degli insediamenti e marcata presenza di popolazione anziana. Il centro urbano più vicino, Porretta Terme, dista 6 km, mentre Pistoia è a circa 28 km e San Marcello-Piteglio a 30 km: distanze che pesano soprattutto sulle persone anziane e con ridotta autonomia negli spostamenti.

“L’ambulatorio ci aiuterà a portare l'assistenza sanitaria più vicina a chi vive nelle aree interne e montane, dove la distanza dai servizi rischia di trasformarsi in una barriera all'accesso alle cure”, dichiara l'assessora al diritto alla salute Monia Monni. “È un modello di prossimità che siamo convinti darà risposte concrete e auspichiamo di poterlo ‘esportare’ anche in altre realtà. Ringrazio l'Azienda Usl Toscana Centro e la Società della Salute per l'impegno messo in campo”.

“Per Sambuca Pistoiese e le numerose e disperse frazioni, l’ambulatorio solidale è un risultato che attendiamo da tempo”, afferma il sindaco Marco Breschi. “Viviamo in un territorio che invecchia e che sconta la lontananza dai centri urbani – prosegue – e avere uno presidio sanitario di prossimità, gratuito e accessibile, significa restituire dignità e sicurezza ai nostri cittadini più fragili. Ringrazio la Regione, la Asl e la Sds per aver sostenuto questo progetto”

Fonte: Regione Toscana