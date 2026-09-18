Save the planet, a Firenze l'ultima tappa di 'Look up clean up'

Save the Planet, no-profit che si occupa di progetti di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta, lancia l’ultima tappa del progetto “Look Up Clean Up”. Un’iniziativa di portata nazionale, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d’Italia, ha toccato diverse località del nostro stivale per chiudersi nella settimana del World Clean Up Day, in programma il 20 settembre. L’evento ha come obiettivo, attraverso delle attività di pulizia dai piccoli e grandi rifiuti di centri urbani, spiagge e luoghi di interesse, quello di sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla sostenibilità che passa, anche, dai piccoli gesti.

Il tour ha fatto tappa in luoghi scelti dopo un sondaggio che proponeva alcune tra le località più iconiche e suggestive della nostra penisola. Il primo appuntamento si è svolto il 12 aprile a Brisighella, in provincia di Ravenna, il secondo a Capo Peloro (Messina) il 10 maggio, mentre quello di Treviso ha avuto luogo il 21 giugno. Il 19 luglio l’iniziativa si è spostata a Otranto per poi arrivare, l’1 agosto, a Bardonecchia. L’evento finale è in programma sabato 19 settembre a Firenze con un doppio appuntamento: un momento di confronto con tavole rotonde e dibattiti e la successiva attività di pulizia con un unico comune denominatore ovvero la salvaguardia del Pianeta.

Firenze è quindi la sesta ed ultima tappa di questo progetto che ha toccato tutto lo stivale. Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 11 e fino alle 13 presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è previsto un momento di confronto con esperti, imprenditoria ed istituzioni per portare al centro dello sguardo pubblico il tema della sostenibilità come pratica civica. Dopo il saluto istituzionale di Sara Funaro, sindaca di Firenze, interverrà Vincenzo Capasso, presidente di Let's Do It! Italy, l'ente che coordina in Italia il World Cleanup Day. Successivamente sono previste due tavole rotonde, una a tema ambiente e una a tema turismo sostenibile, dove sono coinvolti, tra gli altri, Paola Galgani, vicesindaca di Firenze e Assessora all’Ambiente e Agricoltura urbana e Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del comune di Firenze. L’intervento conclusivo è affidato a Norbert Lantschner, tra i principali promotori europei della Earth Charity Initiative. L’intero evento sarà moderato da Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet. Nel pomeriggio, dalle ore 15, i volontari ed i partecipanti all’iniziativa Look up Clean up si daranno appuntamento davanti la Scuola di Agraria, nel parco delle Cascine, per pulire le strade della città.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze ed è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con Fondazione Destination Florence, Host Destination Partner dell’evento, che ha fornito un supporto determinante all'organizzazione.

La manifestazione ha ottenuto inoltre il patrocinio del World Cleanup Day, l’appuntamento entrato nell’agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta. Nella giornata del 20 settembre, queste persone si impegnano per pulire la Terra dai rifiuti abbandonati e per denunciare l’incuria e la mancanza di rispetto dell’essere umano verso il nostro Pianeta.

L’evento ha inoltre visto una collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche grazie alla quale è stato possibile partecipare ad un contest fotografico dove, per ogni tappa, fotografi amatoriali e non hanno potuto scattare delle foto che saranno esposte al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza di quello che vuole essere il messaggio di sensibilizzazione di un’iniziativa che ha coinvolto tutta l’Italia.

Per ulteriori dettagli e per aderire all’iniziativa è possibile collegarsi alla pagina dedicata https://www.savetheplanet.green/cleanup

Per partecipare all'evento del mattino presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino basta iscriversi al seguente link: https://z9fvr6qm5n5.typeform.com/to/Ly1Z7znc

Fonte: Ufficio Stampa

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