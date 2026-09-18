A Siena trovato un veicolo segnalato per furto, arrestato il conducente

La Polizia Locale di Siena, dopo un inseguimento per le strade della città, ha arrestato il conducente di un veicolo rubato che non si era fermato all’alt degli agenti.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 14 settembre. Intorno alle ore 23.30, la Centrale Operativa della Polizia Locale ha ricevuto dalla Compagnia Carabinieri la segnalazione della presenza in città di un'autovettura segnalata come rubata, individuata attraverso il sistema di videosorveglianza mentre transitava in località Ruffolo. Una pattuglia della Polizia Locale si è recata nella zona indicata e ha intercettato il veicolo nei pressi della rotatoria di viale Toselli.

Dopo aver verificato la corrispondenza della targa con quella del mezzo segnalato, gli agenti hanno intimato l'alt al conducente mediante i dispositivi di segnalazione in dotazione. Il conducente, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia dando origine a un inseguimento che ha interessato alcune strade perimetrali alla stazione ferroviaria, comprese viale Achille Sclavo e strada di Vico Alto. Nel corso della fuga sono state effettuate diverse manovre pericolose in violazione alle norme sulla circolazione stradale.

Dopo il sottopasso della stazione ferroviaria, il veicolo ha effettuato un'inversione di marcia repentina per proseguire verso piazzale Rosselli; a questo punto la pattuglia è riuscita ad affiancare la vettura e a impedirne la ripartenza. Il conducente ha tentato successivamente di scendere dal veicolo per darsi alla fuga, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo nonostante la resistenza esercitata dal soggetto nei confronti dei pubblici ufficiali che, per tale motivo, hanno proceduto all'arresto.

L'intervento si è concluso con il fermo del conducente, successivamente posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza. La posizione della persona arrestata dovrà pertanto essere valutata nel corso del procedimento, nel rispetto del principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

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