SuperEnalotto, in Valdarno un '5' da 84mila euro

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Toscana in festa con l'ultimo concorso del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell'estrazione di giovedì 17 settembre è stato centrato nella regione un "5" da 84.597,61 euro. La vincita è stata realizzata a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, presso la “Tabaccheria Cuccioli” in Corso Mazzini, 78.

L’ultimo "6" da 223,2 milioni di euro è stato centrato l'11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 settembre, sale a 28,8 milioni di euro.

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