Sventato furto di rame a Empoli: arrestato un 37enne

Lanciata la segnalazione per un furto di rame in corso nel giardino di una casa a Empoli, la polizia si è precipitata sul posto trovando un'auto intenta a darsi alla fuga: dopo un breve inseguimento gli agenti hanno fermato il mezzo, trovando al suo interno 10 grondaie di rame e diversi oggetti per lo scasso. L'allarme è partito dalla zona di Marcignana: personale del Commissariato di Empoli, che intanto era impegnato in un controllo del territorio, si è immediatamente diretto sul posto notando la macchina che si stava allontanando.

Raggiunta e rinvenute le grondaie, l'auto è inoltre risultata priva di copertura assicurativa ed è stata posta sotto sequestro amministrativo. L'uomo alla guida, un 37enne italiano, è stato arrestato per furto. Nei suoi confronti, in seguito al rito direttissimo, è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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