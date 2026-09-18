Targa del Consiglio regionale a Renzo Castagnini e Massimiliano Alvini

Una targa di riconoscimento da parte del Consiglio regionale della Toscana a Renzo Castagnini e Massimiliano Alvini, rispettivamente il direttore dell'area tecnica e l'allenatore del Frosinone Calcio, protagonisti della trionfale promozione in Serie A. La loro sinergia ha portato i giallazzurri a conquistare la promozione e a confermare i quadri tecnici anche per la successiva stagione in massima serie.

Il riconoscimento sarà consegnato dalla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi lunedì 21 settembre 2026, ore 15, nella Sala Gonfalone, palazzo del Pegasi, via Cavour 4, Firenze.