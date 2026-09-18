Toscana Aeroporti: pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025

Toscana Aeroporti S.p.A. (“Toscana Aeroporti” o la “Società”), società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, rende noto che è disponibile sul proprio sito internet www.toscana-aeroporti.com, sezione “ESG / La Sostenibilità in Toscana Aeroporti”, il Bilancio di Sostenibilità 2025 del Gruppo.

Il documento, redatto su base volontaria, è il primo predisposto dal Gruppo in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) previsti dalla Direttiva europea CSRD e si fonda sull’Analisi di Doppia Materialità, che ha individuato gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder. Il perimetro di rendicontazione coincide con quello del bilancio consolidato e comprende Toscana Aeroporti S.p.A. e le società controllate Jet Fuel Co. S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l.. Il documento è stato sottoposto a esame limitato (limited assurance) da parte di KPMG S.p.A..

Tra i principali risultati del 2025:

- Ottenimento della certificazione Airport Carbon Accreditation Level 3 – Optimisation per entrambi gli scali di Firenze e Pisa, nell’ambito del percorso Net Zero 2030 sulle emissioni di Scope 1 e Scope 2 del Gruppo;

- Attivazione di un nuovo contratto di fornitura che consente di coprire 40% dei consumi elettrici dei due aeroporti con energia rinnovabile certificata e prosecuzione del percorso di elettrificazione dei mezzi e delle attrezzature operative;

- Miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche, con una riduzione di circa il 15% del prelievo idrico per passeggero rispetto al 2024;

- Rafforzamento delle iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle persone, con una media di 35 ore di formazione per dipendente e una riduzione del turnover;

- Oltre mezzo milione di euro investito a favore delle comunità locali, attraverso iniziative sociali, culturali, sportive e di valorizzazione del territorio;

- Integrazione degli obiettivi ESG nel sistema di incentivazione variabile del management. Il Bilancio di Sostenibilità 2025 e il presente comunicato stampa sono disponibili sul sito internet della

Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Fonte: Toscana Aeroporti S.p.A.

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