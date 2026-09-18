Trasporto pubblico, Villani (FdI): "Aumenti delle tariffe, ma il servizio resta in emergenza"

"Mentre il costo della vita pese sulla vita delle famiglie toscane, per gli studenti e i lavoratori che si affidano al trasporto pubblico arriva l ennesima stangata. A fronte dei recenti aumenti tariffari decidi dalla regione toscana, l'efficienza del servizio continua ad affondare ,confermando una disattenzione ormai decennale verse le reali esigenze della popolazione". A dirlo è Elisabetta Villani, coordinatrice di FDI Montelupo Fiorentino.

"All'uscita degli istituti superiori la scena è sempre la stessa da oltre dieci anni : fermate stipate, studenti stipati sui marciapiedi ,corse saltate o in forte ritardo e mezzi stracarichi al limite della sicurezza.

Un'odissea quotidiana per migliaia di studenti e un ansia costante per le famiglie che non riescono a pianificare la giornata.

Fratelli d'Italia denuncia fermamente questa palese contraddizione: com' è possibile chiedere ulteriori sacrifici economici si cittadini quando il servizio offerto riscontrato carenze così gravi e irrisolte?

Il problema dei picchi del traffico nelle fasce orarie scolastiche non è una novità improvvisa: è un nodo che da anni richiede una riprogrammazione seria delle corse, un reale coordinamento con gli istituti scolastici e investimenti concreti sul personale e sui mezzi .

Fratelli d'Italia continuerà a portare la voce degli studenti, dei genitori e dei lavoratori nei consigli comunali e se necessario nel Consiglio Regionale esigendo trasparenza sull'impiego delle risorse e pretendendo un piano straordinario per il potenziamento delle trattenute nelle ore di punta .

Non è più accettabile che la Toscana del trasporto pubblico sia celata da slogan e continui rincari, mentre la realtà quotidiana resta bloccata in una perenne emergenza".