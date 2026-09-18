Truffe agli anziani a Lucca, arrestato un giovane: era il finto carabiniere

Un giovane da poco maggiorenne è stato arrestato dalla polizia a Lucca con l'accusa di aver tentato di mettere a segno quattro truffe ai danni di anziani utilizzando la tecnica del finto carabiniere. Il ragazzo, residente a Bari, sarebbe partito da Napoli ed è stato fermato mercoledì scorso davanti alla stazione ferroviaria. Secondo gli investigatori, avrebbe già alle spalle altre denunce.

L'indagine è partita dopo diverse segnalazioni arrivate al 112 da parte di anziani contattati telefonicamente da un uomo che sosteneva di essere un maresciallo dei carabinieri di Pisa. Il falso militare raccontava di una rapina in gioielleria e affermava che i responsabili fossero stati trovati in possesso dei documenti delle vittime.

L'interlocutore spiegava che "la situazione era grave" e che gli anziani avrebbero rischiato il carcere se non avessero dimostrato la propria estraneità ai fatti. Per farlo, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbero dovuto consegnare denaro e oggetti d'oro a un presunto carabiniere incaricato di portarli al magistrato per confrontarli con la refurtiva.

Nessuna delle potenziali vittime è però caduta nel raggiro. La questura sottolinea che ciò è avvenuto anche grazie agli incontri informativi organizzati dalla polizia in parrocchie e luoghi frequentati dagli anziani.

Nel frattempo, gli agenti delle volanti hanno individuato e identificato davanti alla stazione un giovane arrivato a Lucca la mattina del 16 settembre, partendo da Napoli. Gli accertamenti avrebbero consentito di collegarlo ai tentativi di truffa: il ragazzo si sarebbe recato nei pressi delle abitazioni delle vittime, senza però riuscire a entrare perché il telefonista non aveva convinto gli anziani della genuinità della chiamata. Da qui è scattato l'arresto.