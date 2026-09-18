E’ un’Use Computer Gross già in forma campionato quella che chiude il ciclo di amichevoli. Nel test contro una formazione di categoria superiore, Piombino, la squadra di Luca Valentino vince per 96-73. I biancorossi giocano una buona pallacanestro partendo forte e mantenendo una buona costanza di rendimento nei quaranta minuti. Doppia doppia per Saltykov con 21 punti e 10 rimbalzi e 6 assist per Soviero.

Prima di parlare della partita, coach Luca Valentino ci tiene a fare una premessa: “E’ doveroso ringraziare tutte le persone che, a seguito del nubifragio che ha colpito Empoli, si sono adoperate per permetterci di disputare questa partita. Il palazzetto era completamente allagato e, grazie a un lavoro straordinario e per nulla scontato, la situazione è stata ripristinata in tempi record. A nome mio e di tutta la squadra va un enorme grazie a chi ha reso possibile tutto questo”.

Si passa al basket: “Con la gara di oggi si conclude il nostro percorso di preparazione al campionato. Al di là del risultato che, contro una squadra di categoria superiore, rappresenta sicuramente un segnale positivo, credo che la prestazione ci fornisca indicazioni importanti su ciò che la squadra ha già assimilato e su ciò che invece richiede ancora lavoro e attenzione. I ragazzi oggi sono stati più continui nell'arco dei 40 minuti e, soprattutto, hanno condiviso responsabilità sia in attacco che in difesa. Questo è un aspetto che considero fondamentale e che dovrà continuare a caratterizzarci durante la stagione”.

“Dobbiamo proseguire – conclude - nel costruire la nostra identità e nel consolidare l'amalgama di squadra. Con il nuovo assetto di quest'anno ci sono ancora meccanismi da affinare affinché il gruppo possa esprimere tutto il proprio potenziale. Dalla settimana prossima, però, il livello di attenzione dovrà alzarsi ulteriormente: sabato prossimo ci tufferemo nel campionato e ogni dettaglio farà la differenza”.

Il tabellino:

Baldacci 2, Korsunov 12, Cipriani 13, Saccaggi 14, Scali 6, Saltykov 21, Tosti 22, Soviero 6, Regini, Marini ne, Fredianelli ne, Ramazzotti ne. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Parziali: 25-20, 23-27, 24-16, 24-10

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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