Via Maioli a San Miniato, al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Partiranno lunedì 21 settembre i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di via Maioli, nel centro storico di San Miniato, con l’intervento di sostituzione dell’impalcato stradale nel tratto interessato dall’avvallamento che si è verificato lo scorso anno.

Il cantiere avrà una durata prevista di quattro settimane e interesserà un tratto di strada di circa 28 metri, per una larghezza di circa 3 metri, corrispondente a metà della carreggiata. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lungo tutta la porzione interessata dal cantiere.

Nel corso dei lavori sono inoltre previste due giornate di chiusura totale di via Maioli, nelle giornate di sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre, necessarie per consentire alcune lavorazioni particolarmente impegnative, tra cui le perforazioni effettuate con una macchina trivellatrice.

La scelta di concentrare queste lavorazioni nelle giornate di sabato è stata concordata con la direzione dei lavori e con l’impresa esecutrice Micheli Costruzioni, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi alla viabilità e alle attività presenti nella zona, in particolare nei confronti della casa di riposo, dell’ospedale, dei servizi di raccolta rifiuti e del trasporto scolastico. In occasione delle due giornate di chiusura totale sarà predisposta anche la viabilità alternativa per consentire di raggiungere le porzioni di strada che resteranno temporaneamente isolate a causa dell’interruzione.

“Con l’apertura del cantiere entriamo finalmente nella fase operativa di un intervento che si è rivelato particolarmente delicato – spiegano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Greco –. L’intervento arriva al termine di una fase di approfondimento tecnico che ha richiesto verifiche strutturali e archeologiche, rese necessarie dalla presenza di un antico cunicolo sotterraneo nell’area interessata. La progettazione prevede infatti interventi nel sottosuolo fino a circa 9 metri di profondità, rendendo necessarie particolari cautele nella realizzazione delle opere”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa