Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie: chirurgo di Cisanello condannato a 2 anni e 8 mesi

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

È stato condannato a due anni e otto mesi, da scontare agli arresti domiciliari in provincia di Avellino, il chirurgo vascolare dell'ospedale Cisanello di Pisa accusato di aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento imposto nei confronti dell'ex moglie e del figlio minore. Nonostante l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, l'uomo avrebbe continuato ad avvicinarsi ai familiari, arrivando anche a scrivere su WhatsApp di essere riuscito ad aggirare la misura. La sentenza non ha soddisfatto l'ex moglie, che ha manifestato preoccupazione per la propria sicurezza e per quella dei figli.

In una lettera indirizzata al suo avvocato, la donna ha sostenuto che la misura dei domiciliari non sia sufficiente a proteggerla e ha riferito di temere possibili nuove minacce.

Nella lettera la donna ha inoltre raccontato le difficoltà vissute durante il matrimonio, durato 31 anni, e ha riferito di essere in psicoterapia da diversi anni. Ha parlato anche del rapporto dell'ex marito con il figlio più piccolo, sostenendo che l'uomo non avrebbe accettato la nascita del bambino perché, all'epoca, aveva già un'altra relazione.

La donna ha infine chiesto al proprio legale di sottoporre al giudice le sue preoccupazioni per la sicurezza sua e dei figli.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
18 Settembre 2026

Incidente sul Viadotto dell'Indiano, si ribalta mezzo dei vigili del fuoco: sei feriti

Incidente questa mattina, intorno alle 10.35, a Firenze, sul Viadotto dell'Indiano, nei pressi della rampa d'accesso alla Fi-Pi-Li. A rimanere coinvolta è stata una squadra dei vigili del fuoco del [...]

Empoli
Cronaca
18 Settembre 2026

Ricrea con l'AI la Toscana in un videogame di guerra. Indagato l'autore: "Sono video ironici"

Indagato dopo alcuni video pubblicati sui social in cui panorami e luoghi storici della Toscana, tramite software di Intelligenza Artificiale, diventano l'ambientazione di un famoso videogioco a tema militare. "Non [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
18 Settembre 2026

Lavori sull'argine del Botronchio a Orentano: cantiere da 50mila euro

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha concluso pochi giorni fa i lavori di consolidamento dell’argine del Botronchio, a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. L’intervento riguarda alcuni tratti [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina