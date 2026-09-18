Vitolinarte, ancora aperte le iscrizioni all'estemporanea di pittura e alle iniziative collaterali

Ultimi giorni per iscriversi a “Vitolinarte”, l’Estemporanea di pittura in programma a Vitolini per domenica 27 settembre, organizzata dal Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con l’associazione Circolo Ricreativo Vitolini e il patrocinio del Comune di Vinci. La manifestazione è inserita nel programma degli eventi vinciani dedicati alla figura di Leonardo da Vinci e al tema

dell’Ingegno, ed è parte delle GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa culturale a livello europeo coordinata in Italia dal Ministero della Cultura.

Per iscriversi all’estemporanea è possibile scaricare il Regolamento e lo schema di domanda di partecipazione attraverso il link: https://tinyurl.com/VitolinArte2026, o chiedere all’indirizzo mail: vitolinarte@icircolodivitolini.it. Sono in palio ben otto premi in denaro e buoni acquisto di materiale per pittori, e una bottiglia di buon vino di produzione locale a ogni partecipante.

Ricordiamo che il tema del concorso – in linea con quello delle GEP – è “Il paese com’è e come sarà. Visioni di cura e rinascita tra realtà e immaginazione”, un argomento che lascia spazio a punti di vista diversi sul borgo e anche su eventuali ipotesi proiettate nel futuro.

Il focus al quale si ispireranno le opere sarà anche il trait d’union delle altre iniziative della giornata, pensate per il pubblico presente: Una passeggiata nella natura, tra scorci panoramici mozzafiato, fino all’antica Abbazia di San Giusto al Pinone, con una sosta alla panchina gigante sul Montalbano. Si ringrazia l’associazione “Amici di San Giusto”, che accoglierà il gruppo, e il Comune di Carmignano – nelle persone dell’Assessora Maria Cristina Monni e della Funzionaria Delia Baldi – per la gentile collaborazione. Un laboratorio creativo e gratuito per bambini e bambine, dalle ore 10:30 nei locali del Circolo. Per la passeggiata e il laboratorio, prenotazione obbligatoria a: vitolinarte@icircolodivitolini.it.

Alle 13:00 un pranzo al Circolo (prenotazione obbligatoria al 3486508165) e, dalle 16:00, l’esposizione dei lavori del laboratorio creativo e dei quadri realizzati durante l’Estemporanea, con

possibilità di dialogo con pittori e pittrici e, alle 17:30, la cerimonia di premiazione, che sarà un momento conclusivo, insieme al Sindaco Daniele Vanni ed alle aziende che ci hanno sostenuto: Falorni Tech-Glass Melting Technology, Aurora Color srl di Empoli, e le Aziende agricole Lupi Barano, Bianchi Carlo e Le Colline di Vinci di Paolini Lisa.

Per ulteriori particolari consultare i canali social del Circolo di Vitolini (FB: Associazione Circolo ricreativo Vitolini, IG: Vitolinincircolo), o chiedere informazioni alla mail sopra riportata o via

whatsapp al n. 3478209429.

Vi aspettiamo domenica 27 settembre a Vitolini, non mancate!

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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