A Villa Caruso una giornata per progettare il proprio matrimonio

Villa Caruso apre le porte a "Caruso for Wedding — Atmosfera e Magia", la manifestazione che il 18 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 18:00, riunirà in un'unica giornata i migliori professionisti del settore wedding, per offrire alle future spose e ai futuri sposi l'occasione di immaginare, passo dopo passo, ogni dettaglio del giorno più importante della loro vita.

L'annuncio arriva a un mese esatto dall'evento, dopo il "save the date" diffuso sui canali social di Villa Caruso: da oggi prende ufficialmente il via il countdown verso il 18 ottobre, con un calendario di appuntamenti social che accompagnerà il pubblico, settimana dopo settimana, alla scoperta di tutti gli espositori presenti.

La manifestazione sarà un vero e proprio evento e sarà possibile scoprire proposte ed eccellenze in tredici ambiti diversi: abiti da sposa e da cerimonia, fiori e allestimenti, inviti e partecipazioni, gioiellerie, catering, pasticceria, servizi di foto e video, musica, make-up, acconciature e consulenza d'immagine, profumi, bomboniere e confetti, noleggio auto e, per chi sogna già la luna di miele, wedding planner e agenzie di viaggio. Per l'intera giornata sarà inoltre possibile fermarsi a pranzo con le proposte degli operatori di catering presenti immersi nella musica e nell'ambiente della villa.

"Abbiamo voluto riunire in un'unica giornata tutto ciò che serve per immaginare il proprio matrimonio qui da noi, a Villa Caruso, dal primo dettaglio all'ultimo. È l'occasione per vedere, toccare e scegliere con calma, in un luogo che si presta perfettamente a diventare la cornice del giorno più bello", dichiara Costanza Belladonna, presidente dell'Associazione Villa Caruso.

Per chi lo desidera, l'occasione sarà anche utile per prenotare Villa Caruso come location del proprio matrimonio; a tutti gli ospiti verrà inoltre consegnato un piccolo gadget ricordo dell'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.