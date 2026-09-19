Addio a Sandro Mazzola, il cordoglio della Fiorentina: "Leggenda nerazzurra"

Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Aveva 83 anni ed è morto dopo una lunga malattia; per tutta la vita ha indossato soltanto la maglia neroazzurra, oltre a quella dell'Italia. Poi una lunga stagione da dirigente dell'Inter, durante la quale riuscì a portare in squadra Ronaldo il Fenomeno e Javier Zanetti. In memoria di Mazzola verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana.

Il cordoglio della Fiorentina

Anche la Fiorentina ha voluto unirsi al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola. "Il presidente Joseph Commisso, la vice presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina si stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana", si legge nel messaggio del club. Anche il Museo Viola ha ricordato Mazzola con un post sui propri canali ufficiali: "Ci lascia un grande campione ed un simbolo del calcio italiano degli anni '60 e '70, forse l'epoca più iconica del nostro calcio. Sentite condoglianze ai familiari e ci stringiamo ai tifosi nerazzurri ed a tutti gli sportivi in un grande abbraccio. Sandro sempre con noi!".

Le parole del mondo del calcio

Anche il Milan ha reso omaggio al "rivale storico e leale". La Uefa, sul proprio account X, scrive che il calcio rende il tributo "ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia". "Campione e gentleman del calcio", lo definisce la Juventus, mentre il Torino ricorda il profondo legame "col figlio di Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, di cui Sandro era il primogenito". "Sei stato la nostra storia", il commosso omaggio della società nerazzurra. "Noi amici, un avversario importante", le parole di Gianni Rivera.

I funerali lunedì

I funerali di Sandro Mazzola si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 nella basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi.