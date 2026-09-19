Affitti brevi a Firenze, Funaro: "I numeri ci danno ragione sui limiti"

Circa un quarto dei proprietari che gestiscono affitti brevi a Firenze non è residente in città, un dato che per la sindaca Sara Funaro conferma la scelta dell'amministrazione di introdurre un regolamento con regole chiare e limiti al fenomeno, in linea con quanto già previsto per il resto dell'accoglienza turistico-ricettiva. Lo ha affermato a margine dell'evento "Look Up Clean Up" organizzato da Save the Planet.

La prima cittadina ha ricordato che Firenze conta 17mila affitti brevi registrati contro 8mila case popolari, un divario che secondo Funaro "evidentemente" rappresenta un tema da affrontare e risolvere. I numeri, ha spiegato, spingono l'amministrazione a mettere in campo azioni per il momento in cui, fra due anni, terminerà la moratoria della legge regionale: l'obiettivo è far sì che i piccoli proprietari, cioè chi mette a reddito la seconda casa come forma di integrazione al reddito, siano tutelati rispetto a chiunque altro. Su questo, ha assicurato, il Comune intende lavorare con grande attenzione.

Sugli affitti brevi, ha aggiunto la sindaca, sono già stati inseriti dei tetti sia nel centro storico sia fuori dall'area storica. Quando, dopo la fine della moratoria, si arriverà a scrivere il nuovo regolamento, saranno definiti numeri e misure sostenibili.

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