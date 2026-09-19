Affitti brevi a Firenze, Funaro: "I numeri ci danno ragione sui limiti"

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Sara Funaro

La sindaca: un quarto dei proprietari non è residente, 17mila affitti brevi contro 8mila case popolari

Circa un quarto dei proprietari che gestiscono affitti brevi a Firenze non è residente in città, un dato che per la sindaca Sara Funaro conferma la scelta dell'amministrazione di introdurre un regolamento con regole chiare e limiti al fenomeno, in linea con quanto già previsto per il resto dell'accoglienza turistico-ricettiva. Lo ha affermato a margine dell'evento "Look Up Clean Up" organizzato da Save the Planet.

La prima cittadina ha ricordato che Firenze conta 17mila affitti brevi registrati contro 8mila case popolari, un divario che secondo Funaro "evidentemente" rappresenta un tema da affrontare e risolvere. I numeri, ha spiegato, spingono l'amministrazione a mettere in campo azioni per il momento in cui, fra due anni, terminerà la moratoria della legge regionale: l'obiettivo è far sì che i piccoli proprietari, cioè chi mette a reddito la seconda casa come forma di integrazione al reddito, siano tutelati rispetto a chiunque altro. Su questo, ha assicurato, il Comune intende lavorare con grande attenzione.

Sugli affitti brevi, ha aggiunto la sindaca, sono già stati inseriti dei tetti sia nel centro storico sia fuori dall'area storica. Quando, dopo la fine della moratoria, si arriverà a scrivere il nuovo regolamento, saranno definiti numeri e misure sostenibili.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
17 Settembre 2026

Bollo auto, Forza Italia Toscana: "Regione smetta di fare propaganda menzognera"

"Alle Regioni di sinistra, e in particolare alla Regione Toscana, chiediamo di smetterla di fare propaganda menzognera sul bollo auto. Sono i risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi [...]

Firenze
Economia e Lavoro
14 Settembre 2026

Rsa Le Civette, presidio davanti alla Regione Toscana: "No alla chiusura"

Presidio davanti alla sede della Regione Toscana a Firenze contro la chiusura della Rsa Le Civette, nella zona di San Salvi. Familiari degli ospiti e sindacati hanno esposto uno striscione [...]

Toscana
Politica e Opinioni
11 Settembre 2026

È morta Emma Bonino, da Firenze iniziò la sua battaglia per i diritti

Se ne va un pezzo di storia politica e di battaglie per i diritti di questo paese. È morta Emma Bonino, protagonista per oltre mezzo secolo della politica italiana e [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina