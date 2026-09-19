Al Cinema Excelsior il regista Niccolò Gentili presenta 'Dov'è la Fiesta?'

Il Cinema Teatro Excelsior di Empoli ospiterà martedì 22 settembre una serata dedicata al cinema italiano con la presenza in sala del regista Niccolò Gentili, autore del film "Dov'è la Fiesta?".

L'appuntamento inizierà alle 21 con la presentazione del film e l'incontro con il regista. Alle 21.30 è invece prevista la proiezione della pellicola.

L'iniziativa offrirà al pubblico la possibilità di incontrare direttamente Niccolò Gentili e approfondire il film e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

L'evento si terrà al Cinema Teatro Excelsior di Empoli.

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