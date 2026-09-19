Altopascio, il PD: "Il nuovo nido è un altro traguardo per le famiglie"

"Per crescere un bambino serve un villaggio, dice un vecchio proverbio. Ed è proprio la consapevolezza di quanto sia necessaria una totale collaborazione tra comunità, istituzioni e famiglie, che ci ha portato in questi ultimi 10 anni a considerare l’ambito educativo e di cura un aspetto cruciale dell’azione amministrativa".

A intervenire sul nuovo nido comunale realizzato dall'amministrazione D'Ambrosio è la segretaria del Pd Altopascio, Federica Biagetti.

"Le famiglie non possono e non devono essere lasciate sole - spiega - a maggior ragione in una fase come questa, dove si registra un importante calo delle nascite. La mancanza di una rete di servizi e di supporti alla costituzione di nuovi nuclei familiari hanno reso il nostro paese vecchio, non al passo con i tempi e soprattutto incapace di rispondere ai bisogni delle persone, delle giovani madri in primis. Nel 2016, appena insediati, il comune di Altopascio aveva un solo nido comunale che chiudeva alle 14,30. Oggi, a distanza di 10 anni, con l’apertura del nuovo nido "La Farfalla" e con "l’Isola", aperto nel 2024, i nidi comunali o accreditati sono 4 per un totale di 117 posti".

"Non sono certo risultati scontati – prosegue la nota – ma sono il frutto di quello che l’attività amministrativa dovrebbe sempre essere, ovvero: programmazione, progettazione e sguardo attento ai bisogni della comunità. Prima di tagliare il nastro di un nuovo nido è necessario aver investito risorse nella progettazione, aver trovato i soldi nei propri bilanci e contemporaneamente aver lavorato per accedere ai finanziamenti esterni. Un gioco di squadra verso un obiettivo e non “uno spreco” come qualcuno della minoranza ha avuto modo di dire sui soldi spesi nei progetti dei nuovi edifici scolastici, i cui cantieri - in fase di ultimazione - sono sotto gli occhi di tutti".

"L’accesso ai servizi d’infanzia è peraltro sostenuto dalla misura “Nidi gratis” della Regione Toscana, con contributi che arrivano perfino ad azzerare la retta per il 60% dei beneficiari. Ma non ci dobbiamo sentire arrivati: nella consapevolezza di aver seminato dei frutti importanti, molti sono ancora gli aspetti su cui prestare attenzione. Per esempio, la possibilità di inserire classi con orario fino alle 18.30, per venire incontro ai genitori che lavorano e non hanno una rete familiare di supporto. O ancora, pensare a un servizio su 12 mesi che garantisce attività estive e un accesso al servizio anche nel mese di agosto per le famiglie che non possono accedere ad un periodo di ferie dal lavoro".

"Impegni che vogliamo inserire nella progettazione del presente e del futuro di Altopascio - conclude Biagetti -. Pensiamo ad esempio al “progetto tu qui”, che può ampliarsi accompagnando i genitori in tutte le fasi della vita del bambino. Abbiamo contribuito a tracciare un percorso nel quale il nostro comune è diventato centrale in ambito socio educativo. E su questo proprio a pochi giorni dall’apertura del nuovo nido, il pensiero non può che andare a Gianmarco Bertozzi, che ci ha lasciato prematuramente ma che oggi sarebbe felice di vedere che quelle mura e quelle aule così tanto minuziosamente pensate, oggi sono una bella realtà, anche grazie a lui".

Fonte: Circolo PD Altopascio

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