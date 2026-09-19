Apre il Giardino Mandela in piazza Leopoldo

Due giornate di eventi, oggi (sabato 19) e lunedì 21 settembre, per celebrare l’inaugurazione e la dedica a Nelson Mandela del nuovo spazio urbano davanti al punto vendita Unicoop di piazza Leopoldo, situato proprio sotto il grande murale realizzato nel 2018 per il centenario della nascita del leader sudafricano.

L’area — storicamente nota come "Terza Piazza" — è stata al centro di un imponente intervento di riqualificazione da circa 3,2 milioni di euro, totalmente progettato e finanziato da Unicoop Firenze in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un cantiere che ha eliminato muri perimetrali, angoli bui e criticità strutturali (risolvendo anche le storiche infiltrazioni del parcheggio sotterraneo), trasformando un luogo esposto a marginalità in uno spazio aperto, sicuro e pienamente inclusivo.

"Questo intervento non è soltanto una riqualificazione urbana e ambientale di straordinario valore, ma rappresenta una vera e propria scommessa sul tessuto sociale del quartiere” sottolinea la sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Un’area che era poco utilizzata e fruita dagli abitanti, diventa oggi una vera e propria piazza di quartiere, con nuovo verde e nuovi spazi per il gioco, la socialità, lo sport. Ora inizia la fase più importante: quella di far vivere questa piazza. Per questo rivolgo un grande appello a tutte le associazioni del territorio, ai gruppi culturali, sportivi e alle realtà del sociale: questo nuovo spazio intitolato a Nelson Mandela è vostro. Usatelo, riempitelo di idee, progetti, sport e momenti di incontro. La cura di un bene comune passa attraverso la bellezza delle sue strutture, ma soprattutto attraverso la vita e la partecipazione di chi lo abita ogni giorno".

"La conclusione di questo grande intervento rappresenta per noi il compimento di un impegno preso con i nostri soci e con i clienti che ogni giorno frequentano il Coop.fi di Piazza Leopoldo. Siamo davvero felici di inaugurare oggi il Giardino Mandela, un luogo aperto, fruibile e polifunzionale dedicato a una figura straordinaria che ci ricorda i valori universali della pace, dell’uguaglianza e dell’inclusione” ha detto Daniela Mori, presidente del consiglio di Sorveglianza Unicoop Firenze. “Per una cooperativa come la nostra, investire sulla rigenerazione urbana significa coniugare la spesa con la vita quotidiana delle famiglie, con il tempo libero e la socialità del territorio. Tutto questo è stato possibile grazie a una proficua collaborazione con l'Amministrazione comunale; ora l'auspicio è che questo luogo diventi davvero vivo. Invitiamo tutte le associazioni della zona e la nostra sezione soci a popolare questo spazio di attività, rendendolo un punto di riferimento per la comunità".

"Questa rigenerazione nasce dalla sinergia proficua tra pubblico e privato: un modello virtuoso che, grazie al contributo decisivo di Unicoop Firenze, permette di restituire al quartiere un'area complessa e per anni poco valorizzata” ha aggiunto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Il nuovo spazio è stato progettato su misura per la comunità, pensato come un luogo aperto, accogliente e dinamico dove favorire lo sport, il gioco per i più piccoli e la socialità quotidiana. La nostra priorità era creare un punto di aggregazione sicuro e vivo, capace di stimolare l'incontro tra generazioni e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Gli alberi esistenti sono stati mantenuti nella parte dove sotto non c’è il parcheggio. Nella parte sovrastante il parcheggio, dove non è possibile piantare direttamente nel terreno, sono state invece inserite nuove alberature in vasche fuori terra".

"Nelson Mandela, nel discorso di apertura alla Conferenza nazionale sulla politica ambientale che si svolse in Sudafrica il 17 agosto 1995, quando era presidente da poco più di un anno, sosteneva che ‘tutti sappiamo bene che le sfide ambientali del mondo moderno vanno ben oltre la sopravvivenza di singole specie o la mera salvaguardia della natura. Le molteplici e gravi pressioni globali sull'ambiente richiederanno soluzioni innovative da parte della comunità internazionale” - sottolinea l’Associazione Nelson Mandela Forum -. "Già 30 anni fa, dunque, Madiba indicava tra gli obiettivi più impegnativi che il mondo si è posto per il XXI secolo il tentativo di conciliare lo sviluppo con l’uso sostenibile dell'ambiente. Oggi un giardino può apparire una piccola cosa ma dimostra che è questa la direzione in cui il mondo deve procedere, e assai velocemente. Siamo fieri che dopo l’intitolazione a Mandela del nostro Forum, sostenuta con decisione anni fa proprio da Unicoop Firenze, adesso un altro pezzo di città porti il nome di un uomo che dai diritti civili a quelli sociali fino a quelli ambientali, può ancora guidare e ispirare le nostre azioni".

Il programma delle inaugurazioni

Sabato 19 settembre (ore 12.30): Inaugurazione ufficiale. Taglio del nastro alla presenza della Sindaca Sara Funaro e della presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori. Le celebrazioni si apriranno con l'esecuzione degli inni del Sudafrica, d'Italia e dell'Unione Europea eseguiti da un ensemble di studenti dei licei musicali diretto dal maestro Luca Marino.

Lunedì 21 settembre (ore 17.00): Festa popolare e memoria. Spazio alla comunità con l'esibizione del coro Femina, i saluti istituzionali e le letture curate da Daniela Morozzi e Paolo Hendel, che interpreteranno alcuni brani dello storico discorso pronunciato da Mandela all’ONU il 21 settembre 1998.

I dettagli del progetto realizzato

Il progetto ha rivoluzionato l'accessibilità e la vivibilità della piazza, suddivisa in quattro zone funzionali. La Piazza Centrale (550 mq): Completamente liberata dai vecchi muri e dalle aiuole rialzate per permettere la massima fluidità di movimento ed eventi temporanei. Delimitata da sedute e alberature in vaso, confluisce verso l'area verde tramite una leggera gradinata che funge da platea. Poi l’Area ludica bambini: Posizionata in modo baricentrico, è dotata di giochi inclusivi dal design aperto e dinamico, capaci di ospitare oltre 50 bambini contemporaneamente (dai 3 anni in su) per sviluppare abilità psico-cognitive e sociali. Realizzata anche l’Area fitness outdoor: attrezzata con una palestra calistenica completa e percorsi coordinati, adatti all'allenamento all'aperto di 13 utenti in contemporanea di ogni fascia d'età. L’Area benessere e polifunzionale: Uno spazio di circa 35 mq progettato per lezioni di yoga e corpo libero (fino a 16 persone), affiancato da un'area idonea a discipline come il parkour.

L'arredo urbano comprende nuovi porta biciclette, cestini, due fontanelli e ampie sedute per favorire la socializzazione. L'intera area è protetta da un nuovo impianto di illuminazione totale a led per garantire la sicurezza notturna, da nuove alberature e da un impianto d'irrigazione sostenibile alimentato da una vasca di recupero delle acque piovane da 170 metri cubi.

Fonte: Ufficio stampa Unicoop Firenze