Il Bisonte Firenze, rimaneggiato, cede 0-3 a Brescia nella semifinale di Sondrio

Nella prima semifinale del Trofeo Città di Sondrio, al PalaScieghi – Pini di Sondrio, Il Bisonte Firenze esce sconfitto per 0-3 dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia, e quindi domani alle 15.30 giocherà la finale per il terzo e quarto posto al PalaFaedo di Morbegno. Con Cugno e Baird ancora assenti, e con Lokhmanchuk a riposo precauzionale, coach Orefice schiera inizialmente Boldini in palleggio, Zojzi adattata nel ruolo di opposto, Tanase e Damaske in banda, Caruso e Milošič al centro e Valoppi libero, con quest’ultima che al termine del primo punto deve subito lasciare il campo per un problema fisico, sostituita da Fanfani. Nel primo set la Banca Valsabbina parte subito forte, trascinata da Veneva (9-17), poi Firenze prova la rimonta e si riporta sul 18-23, ma Olivotto chiude col primo tempo del 21-25. L’inizio del secondo è più equilibrato, ma poi Brescia allunga con Kavalenka e Veneva (10-16), e Il Bisonte non riesce più a chiudere il gap nonostante gli otto punti nel parziale di Damaske (19-25). Nel terzo ci sono Agrifoglio e Acciarri al posto di Boldini e Milošič, e la partita rimane punto a punto fino al 12-14, con Caruso sugli scudi (sei punti nel set, quattro in attacco e due a muro), poi sul turno in battuta di Kavalenka la Millenium piazza l’allungo decisivo (14-19), e alla fine il parziale si chiude sul 20-25. Nel corso del match sono entrate anche Piacentini e la giovane Samanta Terrana, gentilmente prestata dalla Volley Academy Valtellina & Valchiavenna insieme a Beatrice Brezza.

IL TABELLINO – IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Pugi ne, Zojzi 4, Valoppi (L1), Boldini, Piacentini 1, Fanfani (L2), Milošič 1, Tanase 8, Caruso 9, Agrifoglio, Lokhmanchuk ne, Damaske 15, Brezza ne, Terrana. All. Orefice. BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Olivotto 6, Modestino 2, Mihaljević 5, Novosel ne, Schillkowski, Bartolucci 2, Parrocchiale (L), Marković 2, Nardelli, Ruggieri ne, Kavalenka 6, Veneva 15, Bytsenko 12. All. Solforati. Parziali: 21-25, 19-25, 20-25.

LE PAROLE DI ALESSANDRO OREFICE – "Penso che purtroppo l’infortunio di Valoppi sul primo pallone della partita ci abbia messo in grande difficoltà mentalmente, perché Sofia è una giocatrice molto importante per noi: proprio oggi rientrava da un periodo di stop, avevamo pianificato di farle giocare uno o due set ma si è fatta male subito e questo ha scosso molto la squadra, influendo sulla nostra prestazione. Durante la gara, a sprazzi, ho visto una reazione, ma nei momenti di difficoltà mi aspettavo un atteggiamento diverso. A livello tecnico è difficile valutare la partita, perché con Lokhmanchuk out, abbiamo giocato con Zojzi come opposta, provandola solo in un allenamento, e quindi ci siamo trovati in grossa difficoltà da zona due: Aneta ha fatto del suo meglio, ma fuori ruolo non era facile per lei, in più abbiamo fatto un doppio cambio prima con una ragazzina che ci hanno prestato qui a Sondrio e poi con una centrale. Siamo stati poco aggressivi in battuta e abbiamo giocato con poco ritmo, ma ci mancano ancora delle ragazze e i problemi fisici si fanno sentire parecchio: dobbiamo avere molta pazienza, e nei momenti difficili le ragazze devono fare qualcosa in più di squadra, uscendo dalla comfort zone e provando a mettere in campo non solo tecnica e tattica, ma anche più energia. Fortunatamente abbiamo ritrovato in alcuni momenti Nausica Acciarri, che in via precauzionale non poteva attaccare la fast, ma è stato positivo rivederla in campo".

Fonte: Ufficio stampa Il Bisonte Firenze

Notizie correlate